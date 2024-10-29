Продающиеся в Жетысуской области напитки из Пакистана исследовали в лаборатории

Эксперт-правозащитник Жанна Биятан рассказывает, что фальсифицированная продукция, как правило, не имеет знака единого обращения ЕАС, а также полную и правильную маркировку на этикетке как на государственном, так и на русском языках.

Государство, в свою очередь, должно обеспечить граждан безопасной продукцией. Для этого и проводятся исследования и испытания.

Предприниматели же несут ответственность за обеспечение потребителей безопасной и качественной продукцией.

Общественные объединения помогают потребителям в приобретении безопасной и качественной продукции путем информационно-просветительской работы.

Потребители несут ответственность за свою безопасность путем изучения приобретаемой продукции.

Как мы видим, государство проделывает огромную работу по заботе о потребителях, в частности, ведет социальный проект "Информационно-просветительская работа с населением по вопросам защиты прав потребителей путем оказания информационных услуг", заказчиком которого является Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, а исполнителем – общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Цель проекта – реализация прав потребителей на получение информации о товарах, их качестве, а также об их продавцах (изготовителях) по результатам информационно-просветительской работы с населением по вопросам защиты прав потребителей.

Задача проекта – обеспечение безопасности и качества продукции (товаров), реализация которой осуществляется потребителям Казахстана, путем распространения через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) не менее 15 единиц продукции (товаров) в каждом регионе аккредитованными на это организациями.

Для достижения цели и выполнения задачи по проекту проделана большая работа в области Жетісу в сотрудничестве с территориальным департаментом торговли и защиты прав потребителей.

В данной области закуплены образцы 38 товаров продовольственной продукции и два – непродовольственной продукции, включая социально значимые продовольственные товары. Отбор продукции проводился методом тайного покупателя физическими лицами. Продукция была сдана в санитарно-гигиеническую лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по области Жетісу для проведения комплексных исследований на соответствие техническим регламентам Таможенного союза.

Фото: Жанна Биятан

Согласно протоколам исследований образцов пищевой продукции по ТР ТС 022/2011, выявлены следующие несоответствия (протокол №1153/4955 / PO 2400623 от 11.07.2024 года).

Образец: напиток Safar jusi mango, страна производства – Пакистан.

Условия хранения после вскрытия не указаны.

Отсутствует информация о наименовании производителя и его адресе.

Энергетическая ценность пищевой продукции (калории) в джоулях не указана.

Имеются несоответствия к техническому регламенту:

пиктограмма и символ (обозначения или буквенное обозначение материала, из которого изготовлена упаковка), а также петля Мебиуса отсутствовали.

Напоминаем, что согласно статье 203 части 1 КоАП РК ("Продажа товаров индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими торговую деятельность, без документов, содержащих сведения о стране происхождения, об изготовителе, поставщике или продавце либо достоверную и достаточную информацию о товаре (услуге) на казахском и русском языках, влечет штраф на субъекты малого предпринимательства в размере сорока пяти, на субъекты среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъекты крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на субъекты малого предпринимательства в размере девяноста, на субъекты среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъекты крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

Согласно статье 415 КоАП РК выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также выпуск в обращение продукции без документов подтверждения оценки соответствия согласно требованиям:

влечет штраф на физические лица в размере девяноста, на должностные лица, субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста девяноста пяти, на субъекты среднего предпринимательства – в размере трехсот десяти, на субъекты крупного предпринимательства – в размере шестисот месячных расчетных показателей.

Согласно статье 425 части 1 КоАП РК ("Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов")

влечет штраф на физические лица в размере тридцати, на должностные лица, субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот тридцати, на субъекты среднего предпринимательства – в размере трехсот десяти, на субъекты крупного предпринимательства – в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.

Общественники информируют!

Для предпринимателей важно осознавать, что соблюдение требований по маркировке – это не просто обязанность следовать требованиям технических регламентов, но и способ поддержания доверия покупателей. Прозрачность информации о продукте – это залог успешного бизнеса, а нарушения могут привести к финансовым потерям и утрате репутации.

Товар, который был ввезен в страну нелегально, в обход таможенного контроля – не имеет необходимых разрешительных документов и уплаты налогов или пошлин. Производитель может даже не знать, что его продукция попала на иностранный рынок, так как товар перемещается через границы нелегальными способами. В результате контрабандная продукция не проходит обязательные проверки качества и безопасности, что может угрожать здоровью потребителей.