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Как выбрать тушенку и другие мясные деликатесы

Как выбрать тушенку и другие мясные деликатесы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:44 Фото: pexels
Как правильно читать информацию о составе той или иной продукции? На помощь приходит экспертная оценка, сообщает Zakon.kz.

Как отличить качественный продукт от дешевой подделки, знают активисты общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей".

Небольшой антирейтинг мясных покупок был составлен в Петропавловске при содействии РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" .

В поле зрения общественников попала продукция российского производителя АО "Орёлпродукт": "Тушеная говядина "Семейный бюджет"" (дата выработки 04.05.2024, срок годности 04.05.2027), "Тушенка кусковая с курицей" (дата выработки 21.09.2022, срок годности 21.09.2025), "Тушенка говяжья домашняя "Семейный бюджет"(дата выработки 01.12.2022, срок годности 01.12.2025), а также "Тушенка говяжья ГОСТ для всей семьи" (дата выработки 19.04.2024, срок годности 19.04.2027).

Как выбрать мясные деликатесы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:44

Фото: Жанна Биятан

По результатам исследований в указанных мясных консервах при определении сырьевого состава молекулярно-генетическим методом (с использованием высокочувствительного тест-набора DNA Animal Ident Pig HS) были обнаружены ДНК-свиньи. Вместе с тем в маркировке производитель не указал, что свинина содержится в составе продукции в качестве ингредиента.

Как выбрать мясные деликатесы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:44

Фото: Жанна Биятан

Как отмечают специалисты, данные нарушения могут свидетельствовать о том, производитель не уделяет должного внимания повышению уровня производственного контроля и нарушает технологию производства продукции: использует одну и ту же линию оборудования для производства изделий из говядины и свинины; проводит недостаточную обработку производственного оборудования; допускает перекрестные потоки сырья и т. п. Также возможна вероятность того, что производитель, добавляя в говяжью тушенку свинину, удешевляет стоимость продукции.

Как выбрать мясные деликатесы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 16:44

Фото: Жанна Биятан

Вместе с тем допущенные производителем нарушения приводят к обману потребителя и введению его в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара.

Законом РК "О защите прав потребителей" предусмотрено право потребителей на надлежащее качество товара, вместе с тем каждый потребитель имеет право на получение товара, который соответствует описанию, на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре.

Ответственность за обман потребителя или введение его в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

Наши эксперты советуют избегать покупок с подобным содержаниям ДНК других животных, поскольку к ряду качественных и безопасных мясных деликатесов их сложно отнести.

На что следует обратить внимание при покупке тушенки.

  1. Цена. Слишком дешевая продукция должна вызвать сомнение. Ведь качественная мясная продукция просто не может стоить дешево.
  2. Наличие пометок с номером ГОСТа, ассортиментный номер (например, говядина тушеная имеет ассортиментный номер 01, свинина тушеная – 02).
  3. Сорт мясной консервы.
  4. Наименование продукции. Если в названии имеется обтекаемые слова или фразы "тушенка со вкусом", "тушеная модификация мяса" или "мясные изделия" – также стоит задуматься над процентным содержанием мяса в консерве . Консервы высшего сорта должны содержать не менее 58% мяса и жира, консервы первого сорта – не менее 56% содержимого банки.
  5. Срок годности. Он должен составлять в среднем от трех до пяти лет.
  6. Вмятины и внешний вид упаковки. Если имеются выбоины и повреждения, то лучше выбрать другой более визуально опрятный вид продукции с цельной конструкцией.
  7. Состав продукции. Основной состав тушенки: мясо, специи и жир.
  8. Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).
  9. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС.

Справка для читателей

Тушеное мясо (разг. тушенка) – консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушенка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд. К тушенке обычно относят любое мясо в консервных банках, вне зависимости от рецептуры и способа приготовления.

Вид тушенки зависит от мяса, из которого она приготовлена: говяжья, свиная, куриная, утиная, гусиная, индюшиная, из баранины, кролика и т. д. Как правило, тушенка содержит различные полезные элементы и витамины, включая микро- и макроэлементы: натрий, калий, фосфор, магний, кальций, железо, а также витамины: В1, В2, В6, Е, РР и другое.

Данная информация носит рекомендательный характер и не является рекламой. Все сведения о результатах исследований распространяются с согласия общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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