Как выбрать тушенку и другие мясные деликатесы
Как отличить качественный продукт от дешевой подделки, знают активисты общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей".
Небольшой антирейтинг мясных покупок был составлен в Петропавловске при содействии РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" .
В поле зрения общественников попала продукция российского производителя АО "Орёлпродукт": "Тушеная говядина "Семейный бюджет"" (дата выработки 04.05.2024, срок годности 04.05.2027), "Тушенка кусковая с курицей" (дата выработки 21.09.2022, срок годности 21.09.2025), "Тушенка говяжья домашняя "Семейный бюджет"(дата выработки 01.12.2022, срок годности 01.12.2025), а также "Тушенка говяжья ГОСТ для всей семьи" (дата выработки 19.04.2024, срок годности 19.04.2027).
Фото: Жанна Биятан
По результатам исследований в указанных мясных консервах при определении сырьевого состава молекулярно-генетическим методом (с использованием высокочувствительного тест-набора DNA Animal Ident Pig HS) были обнаружены ДНК-свиньи. Вместе с тем в маркировке производитель не указал, что свинина содержится в составе продукции в качестве ингредиента.
Фото: Жанна Биятан
Как отмечают специалисты, данные нарушения могут свидетельствовать о том, производитель не уделяет должного внимания повышению уровня производственного контроля и нарушает технологию производства продукции: использует одну и ту же линию оборудования для производства изделий из говядины и свинины; проводит недостаточную обработку производственного оборудования; допускает перекрестные потоки сырья и т. п. Также возможна вероятность того, что производитель, добавляя в говяжью тушенку свинину, удешевляет стоимость продукции.
Фото: Жанна Биятан
Вместе с тем допущенные производителем нарушения приводят к обману потребителя и введению его в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара.
Законом РК "О защите прав потребителей" предусмотрено право потребителей на надлежащее качество товара, вместе с тем каждый потребитель имеет право на получение товара, который соответствует описанию, на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре.
Ответственность за обман потребителя или введение его в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.
Наши эксперты советуют избегать покупок с подобным содержаниям ДНК других животных, поскольку к ряду качественных и безопасных мясных деликатесов их сложно отнести.
На что следует обратить внимание при покупке тушенки.
- Цена. Слишком дешевая продукция должна вызвать сомнение. Ведь качественная мясная продукция просто не может стоить дешево.
- Наличие пометок с номером ГОСТа, ассортиментный номер (например, говядина тушеная имеет ассортиментный номер 01, свинина тушеная – 02).
- Сорт мясной консервы.
- Наименование продукции. Если в названии имеется обтекаемые слова или фразы "тушенка со вкусом", "тушеная модификация мяса" или "мясные изделия" – также стоит задуматься над процентным содержанием мяса в консерве . Консервы высшего сорта должны содержать не менее 58% мяса и жира, консервы первого сорта – не менее 56% содержимого банки.
- Срок годности. Он должен составлять в среднем от трех до пяти лет.
- Вмятины и внешний вид упаковки. Если имеются выбоины и повреждения, то лучше выбрать другой более визуально опрятный вид продукции с цельной конструкцией.
- Состав продукции. Основной состав тушенки: мясо, специи и жир.
- Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).
- Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС.
Справка для читателей
Тушеное мясо (разг. тушенка) – консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушенка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд. К тушенке обычно относят любое мясо в консервных банках, вне зависимости от рецептуры и способа приготовления.
Вид тушенки зависит от мяса, из которого она приготовлена: говяжья, свиная, куриная, утиная, гусиная, индюшиная, из баранины, кролика и т. д. Как правило, тушенка содержит различные полезные элементы и витамины, включая микро- и макроэлементы: натрий, калий, фосфор, магний, кальций, железо, а также витамины: В1, В2, В6, Е, РР и другое.
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