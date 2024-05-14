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Названы самые полезные орехи

Названы самые полезные орехи, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 11:41 Фото: pexels
По составу все орехи в той или иной мере полезны. Но есть среди них наиболее полезные, а есть такие, которыми вообще лучше не злоупотреблять, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала два вида орехов, которые содержат наибольшее количество ценных компонентов – кедровые и грецкие.

"Все орехи отличаются по составу. Я бы отдавала предпочтение грецким и кедровым, потому что они особенно богаты полезными веществами. Кедровые вообще входят в топ-20 продуктов, которые приносят реальную пользу организму из-за своих жиров. Я их даже иногда назначаю пациентам в качестве вспомогательного продукта для разрешения каких-то проблем со здоровьем", – сказала Анжелика Дюваль в интервью радио Sputnik.

Но даже самыми полезными орехами нельзя злоупотреблять. Как отметила диетолог, они весьма калорийны.

"К тому же орехи – это достаточно тяжелая пища для переваривания, их можно сравнить с мясной продукцией. Людям с патологиями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) я бы посоветовала исключить их из рациона. Горсть орехов – это суточная норма, это максимум, сколько можно съесть человеку, который не страдает заболеваниями ЖКТ. При этом есть орехи нужно не каждый день, иначе это может привести к набору веса", – предупредила Дюваль.

И с особой осторожностью она рекомендует относиться к кешью. Диетолог отметила, что он не является орехом.

"Это боб. Поэтому людям, которые тяжело переваривают бобовые, сталкиваются с метеоризмом, газообразованием в процессе употребления бобовых продуктов, однозначно стоит исключить кешью из рациона. К тому же этот продукт не так богат питательными веществами, как, например, кедровый орех", – заключила Анжелика Дюваль.

Ранее специалисты опровергли миф об отрицательной калорийности некоторых продуктов.

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