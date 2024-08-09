Как выбрать правильные и безопасные подгузники

Заведующая лабораторией токсикологии полимеров и других химических веществ Асель Карибаева рассказала о том, как правильно выбрать подгузники, их разновидности, как выбрать размер подгузника, почему они протекают и как правильно их хранить, сообщает Zakon.kz.

Подгузники – гигиенические изделия, предназначенные для поглощения и удержания биологических выделений ребенка (мочи и кала). Они имеют в составе три слоя:

1. Внутренний. Пропускает влагу и быстро высыхает, не вызывая раздражения кожи малыша.

2. Средний (впитывающий). Впитывает выделения ребенка и удерживает их внутри.

3. Внешний (водонепроницаемый). Предотвращает протекание влаги и загрязнение одежды.

Средний слой может содержать абсорбент, который превращает влагу в гель. Все слои подгузника должны быть из безопасных материалов, не вызывающих раздражение кожи ребенка.

Какие бывают подгузники

Подгузники бывают одноразовыми и многоразовыми. Одноразовые подгузники удобны и гигиеничны, не предполагают повторного использования. Многоразовые подгузники имеют впитывающий сменный вкладыш, который можно стирать и использовать повторно.

"Вкладыш в многоразовый подгузник хуже впитывает влагу, чем у одноразового, и может помогать приучению ребенка к горшку. Ребенок будет чувствовать дискомфорт и начнет проситься в туалет", – отметила Асель Карибаева.

Другие виды подгузников:

подгузники-трусики – используются для детей, которые начинают ходить, не сковывают движения, легко надеваются и снимаются;

подгузники из пеленок – применение пеленок (тканевых или одноразовых) для защиты от протекания, которые оборачиваются вокруг паха и ягодиц ребенка;

подгузники для мальчиков – впитывающий материал смещен к переднему краю;

подгузники для девочек – абсорбирующий слой расположен посередине;

"дышащие" подгузники – имеют мягкий внутренний слой из хлопка и микропористого полимера, пропускающего воздух;

ночные подгузники – за счет увеличенного впитывающего слоя продлевают время сна ребенка;

подгузники для плавания – плотно прилегают к животу и ногам ребенка, не пропускают воду внутрь. Подгузники для бассейна имеют внешний непромокаемый слой;

подгузники для приучения к горшку – впитывают влагу с задержкой, ребенок ощущает себя мокрым и неприятные ощущения формируют привычку проситься на горшок;

гипоаллергенные подгузники – предназначены для детей, склонных к аллергии, не имеют в составе раздражающих кожу веществ (полиэтилена, ароматизаторов).

На что обратить внимание в составе подгузника

При выборе подгузника необходимо обращать внимание на химические вещества, которые используются для впитывания влаги. Безопасные компоненты в составе подгузника:

внутренний слой – может включать в состав хлопок, целлюлозу, термобонд (полипропилен);

впитывающий слой – может содержать суперабсорбент (полиакрилат), который впитывает и удерживает влагу, не вызывая раздражение у ребенка;

внешний слой – изготавливается из полипропилена для исключения протекания подгузника.

Застежки и манжеты могут содержать эластан и полипропилен, обеспечивающие надежное прилегание подгузника. Верхняя часть подгузника может иметь пропитку из вазелина, алоэ вера и кокосового масла для предотвращения раздражения детской кожи. При покупке подгузников также необходимо обращать внимание на наличие сертификатов, подтверждающих безопасность материалов продукции.

Чего не должно быть в составе подгузника

В составе подгузников не должно быть веществ, которые могут вызвать аллергию у ребенка. Вредные компоненты в составе подгузников:

латекс;

полиэтилен;

ароматизаторы и отдушки;

дисперсные (не растворимые в воде) красители.

При покупке подгузников для детей необходимо читать состав, указанный на упаковке. Следует избегать использования подгузников, содержащих токсичные вещества, чтобы не спровоцировать появление сыпи и потницы у ребенка.

Какая бывает фиксация в подгузниках

Фиксация в подгузниках необходима для плотного прилегания к коже ребенка и исключения протеканий. Виды фиксации в подгузниках:

липучки. Используются в одноразовых подгузниках, легко тянутся и подстраиваются под фигуру ребенка;

кнопки. Применяются для многоразовых подгузников, быстро и легко фиксируются;

эластичные ленты. Могут быть в одноразовых подгузниках, тянутся и регулируются под размер ребенка.

Реже на многоразовых подгузниках могут использоваться пуговицы для фиксации. На памперсах-трусиках применяют эластичную резинку, которая не передавливает кожу малыша.

"Выбор элементов фиксации подгузников зависит от предпочтений родителей и удобства для ребенка. Важно, чтобы липучки, резинки и ленты подгузника не содержали латекс, поскольку он может вызвать аллергическую реакцию", – советует эксперт.

Какие еще элементы могут быть в подгузниках

Конструкция подгузника предполагает наличие внутреннего, внешнего, впитывающего слоя, креплений для фиксации. Дополнительные элементы подгузников:

индикатор наполнения – отслеживает состояние подгузника и сигнализирует о своевременной его замене;

кармашек – предотвращает протекание жидкого стула;

вырез для пупка – применяется для новорожденных для ускорения заживления пуповины;

вкладыши – впитывающие вставки, предусмотренные в конструкции многоразовых подгузников.

Подгузники с дополнительными элементами должны применяться для определенного возраста и потребностей ребенка. Подгузники с вырезом для пупка необходимы до первого месяца жизни ребенка. Кармашек для жидкого стула подойдет для детей до шести месяцев, пока кал не становится сформированным.

Как правильно выбрать размер подгузника для ребенка

Выбор размера подгузника зависит от веса, роста и телосложения ребенка.

Важно подобрать правильный размер, маленький подгузник будет сдавливать и натирать кожу, а большой – протекать.

Производители указывают на упаковке, для какой весовой категории предназначены подгузники. Если вес ребенка приближается к верхней границе, указанной на упаковке, стоит взять больший размер подгузников, чтобы малышу было комфортно. Также не рекомендуется брать подгузники большими пачками, поскольку ребенок быстро растет и вскоре ему может понадобиться другой размер.

Фото: НЦОЗ

Как часто менять подгузник

Частота смены подгузника зависит от его типа, возраста ребенка и вида кормления. Общие рекомендации по частоте смены подгузника:

до двух месяцев – каждые три-четыре часа;

от двух до шести месяцев – каждые четыре-шесть часов;

старше шести месяцев – по мере наполнения.

"Обязательно заменить подгузник нужно после дефекации ребенка. Также нужно надеть новый подгузник перед сном или прогулкой", – говорит Асель Карибаева.

Почему у ребенка может протекать подгузник

Протекать подгузник у ребенка может при неправильной его фиксации. Все липучки и застежки должны быть хорошо зафиксированы, а подгузник должен плотно облегать кожу малыша, не передавливая ее. Другие причины протекания подгузника:

неправильный размер (подгузник слишком большой);

несвоевременная замена;

диарея у ребенка;

изменение в рационе питания, которое может изменить стул.

Протекание подгузника может быть связано с учащенным мочеиспусканием ребенка из-за мочеполовых инфекций (цистита, уретрита). При резком увеличении количества испражнений у ребенка необходимо обратиться к педиатру для обследования.

Как хранить подгузники

Необходимо читать условия хранения и использования, указанные производителем, чтобы подгузники не портились и не снижали впитывающие свойства. Общие правила хранения подгузников:

избегать перепадов температур;

сберегать в сухом месте (не оставлять пачку в ванной из-за повышенной влажности);

избегать попадания прямых солнечных лучей;

хранить подгузники в закрытой упаковке (для защиты от пыли и влаги);

не держать подгузники рядом с косметическими средствами и бытовой химией.

"Не рекомендуется покупать подгузники поштучно, поскольку при вскрытии упаковки на них может попасть пыль. При покупке подгузников необходимо смотреть, чтобы упаковка не была повреждена. Также нужно следить за сроками хранения подгузников и не использовать их после даты, указанной производителем", – подытожила заведующая лабораторией токсикологии полимеров и других химических веществ Асель Карибаева.

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