Происшествия

В Талдыкоргане проверили городские мясные лавки

мясной рынок, Талдыкорган, мясо, проверка, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 20:05 Фото: Polisia.kz.
На центральном базаре Талдыкоргана полицейские совместно с местной ветеринарной службой проверили владельцев мясных павильонов. Специалисты проверяли качество и безопасность продукции, а полицейские – недопуск продажи мяса, полученного от украденного скота, сообщает Zakon.kz.

В результате проверки полицейские выявили 25 нарушений при перевозке скота, передает пресс-служба МВД страны. Всем нарушителям выписаны предписания и даны рекомендации по устранению недочетов.

"Правоохранители призывают жителей: покупайте мясо только у надежных продавцов. Проверяйте наличие ветеринарных справок и сертификатов. Не рискуйте здоровьем и безопасностью своих близких", – сообщили в ДП области Жетысу.

Ранее полиция показала и назвала причину задержания 28-летнего жителя Алматы по пути в Талдыкорган.

