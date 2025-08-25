В Талдыкоргане проверили городские мясные лавки

Фото: Polisia.kz.

На центральном базаре Талдыкоргана полицейские совместно с местной ветеринарной службой проверили владельцев мясных павильонов. Специалисты проверяли качество и безопасность продукции, а полицейские – недопуск продажи мяса, полученного от украденного скота, сообщает Zakon.kz.

В результате проверки полицейские выявили 25 нарушений при перевозке скота, передает пресс-служба МВД страны. Всем нарушителям выписаны предписания и даны рекомендации по устранению недочетов. "Правоохранители призывают жителей: покупайте мясо только у надежных продавцов. Проверяйте наличие ветеринарных справок и сертификатов. Не рискуйте здоровьем и безопасностью своих близких", – сообщили в ДП области Жетысу. Ранее полиция показала и назвала причину задержания 28-летнего жителя Алматы по пути в Талдыкорган.

