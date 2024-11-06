В Париже отметили 100-летие казахского писателя Бердибека Сокпакбаева
По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, в рамках события состоялась презентация его известной книги "Менің атым Қожа" ("Меня зовут Кожа"), переведенной на французский язык.
Фото: gov.kz
В конференции приняли участие заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне, Председатель Комитета по делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан Рустам Али, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов и представитель Казахстана в международной организации ТЮРКСОЙ Бакытжан Омар.
Фото: gov.kz
Участники выразили уверенность, что переведенная книга Сокпакбаева позволит юным французским читателям познакомиться с уникальным миром казахской культуры, открывая для них богатые традиции и ценности народа Казахстана.
Включение 100-летия Бердибека Сокпакбаева в календарь памятных дат ЮНЕСКО отражает значимость его вклада в мировую культуру. Член Союза писателей Казахстана с 1952 года, Сокпакбаев был признан классиком казахской детской литературы еще при жизни, и его творчество продолжает оказывать влияние на подрастающее поколение.
Фото: gov.kz
Казахстанская сторона выразила благодарность ЮНЕСКО за поддержку в организации мероприятия, а также отметила важность культурных мероприятий, продвигающих казахское наследие на международной арене.
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