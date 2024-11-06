В Париже отметили 100-летие казахского писателя Бердибека Сокпакбаева

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО прошла конференция, посвященная 100-летию известного казахского писателя Бердибека Сокпакбаева, чье творчество стало значимой частью казахстанской детской литературы.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, в рамках события состоялась презентация его известной книги "Менің атым Қожа" ("Меня зовут Кожа"), переведенной на французский язык.

Фото: gov.kz

В конференции приняли участие заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне, Председатель Комитета по делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан Рустам Али, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов и представитель Казахстана в международной организации ТЮРКСОЙ Бакытжан Омар.

Фото: gov.kz

Участники выразили уверенность, что переведенная книга Сокпакбаева позволит юным французским читателям познакомиться с уникальным миром казахской культуры, открывая для них богатые традиции и ценности народа Казахстана.

Включение 100-летия Бердибека Сокпакбаева в календарь памятных дат ЮНЕСКО отражает значимость его вклада в мировую культуру. Член Союза писателей Казахстана с 1952 года, Сокпакбаев был признан классиком казахской детской литературы еще при жизни, и его творчество продолжает оказывать влияние на подрастающее поколение.

Фото: gov.kz

Казахстанская сторона выразила благодарность ЮНЕСКО за поддержку в организации мероприятия, а также отметила важность культурных мероприятий, продвигающих казахское наследие на международной арене.