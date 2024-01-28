100-летие Бердибека Сокпакбаева включили в календарь памятных дат ЮНЕСКО
По инициативе Касым-Жомарта Токаева началось празднование 100-летия писателя, сообщается на сайте службы центральных коммуникаций при президенте РК.
В родном селе Бердибека Сокпакбаева в Нарынколе возведут памятник. Также имя писателя будет присвоено ряду парков, образовательному учреждению и областной библиотеке.
Бердибек Сокпакбаев представил более 20 рассказов, повестей, романов для детей и подростков. На произведениях "Меня зовут Кожа", "16-летний чемпион", "Мертвые не возвращаются" выросло не одно поколение казахстанцев.
Празднование 100-летнего юбилея писателя, внесшего огромный вклад в развитие отечественной литературы, началось накануне в областном центре Алматинской области.
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