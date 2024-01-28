100-летие Бердибека Сокпакбаева включили в календарь памятных дат ЮНЕСКО

В этом году исполняется 100-летний юбилей классика казахской и детской литературы Бердибека Сокпакбаева, который будет отмечаться в масштабах ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

По инициативе Касым-Жомарта Токаева началось празднование 100-летия писателя, сообщается на сайте службы центральных коммуникаций при президенте РК.

В родном селе Бердибека Сокпакбаева в Нарынколе возведут памятник. Также имя писателя будет присвоено ряду парков, образовательному учреждению и областной библиотеке.

Бердибек Сокпакбаев представил более 20 рассказов, повестей, романов для детей и подростков. На произведениях "Меня зовут Кожа", "16-летний чемпион", "Мертвые не возвращаются" выросло не одно поколение казахстанцев.

Празднование 100-летнего юбилея писателя, внесшего огромный вклад в развитие отечественной литературы, началось накануне в областном центре Алматинской области.