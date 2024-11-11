Как выбрать безопасные для здоровья товары корейских и китайских пищевых производителей

Представители общества по защите прав потребителей рассказали об опасностях, которые подстерегают любителей быстрой лапши. В этот раз они приобрели в Астане и оценили корейскую рисовую лапшу без глютена в полимерной упаковке весом 400 граммов, сообщает Zakon.kz.

Товары с пометкой "made in Korea" и "made in China" за короткий срок стали популярными не только среди казахстанцев, но и заняли свою нишу на рынках других стран СНГ. Тем не менее в рамках Таможенного союза импортные новинки возглавили рейтинг продукции, которая наиболее часто тестируется общественными организациями на предмет качества и безопасности в соответствии с действующими техническими регламентами и стандартами.

И это понятно, ведь себестоимость лапши порой бывает настолько копеечной, что казахстанские прилавки изобилуют как корейскими, так и китайскими товарами, которые по карману чуть ли не каждому казахстанцу.

Фото: Жанна Биятан

В этот раз эксперты оценили корейскую рисовую лапшу без глютена в полимерной упаковке весом 400 граммов, приобретенную в Астане.

"Согласно протоколу № 1004/456 от 22 октября 2024 года на упаковке макаронных изделий отсутствовали сведения о наименовании продукта, составе пищевой продукции, объеме, дате изготовления, сроке годности, наименовании и местонахождении изготовителя, маркировке на государственном и русском языках, показатели пищевой ценности, единый знак ЕАС". Эксперт общественной организации "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан

Как считаете, такая лапша опасна для здоровья?!

По словам Жанны, Законом "О защите прав потребителей" предусмотрено, что все сведения должны быть нанесены как на русском, так и на государственном языках.

Согласно закону "О защите прав потребителей РК" статья 25, пункт 7, вся информация должна быть указана как на государственном, так и на русском языках. Однако на данной продукции этого оценщики не увидели.

По словам эксперта, особую опасность в составе может вызвать смесь приправ и содержание вредных солей натрия. Однако согласно документу вредных токсичных элементов, таких как мышьяк, кадмий, ртуть и свинец, в лапше не выявлено.

Фото: Жанна Биятан

В Астане методом "Тайный покупатель" был приобретен второй образец – кукурузные чипсы Cheetos со вкусом дымчатого барбекю в полимерной упаковке массой 82 граммов из Китая.

Специалисты лаборатории Республиканского государственного предприятия "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан" обнародовали результаты исследований, которые показали наличие нарушений главных регламентов и стандартов Таможенного союза.

Как отмечает общественный эксперт, как и в предыдущем образце, отсутствовали сведения на государственном и русском языках о наименовании продукта, составе пищевой продукции, объеме, дате изготовления, сроке годности, наименовании и местонахождении изготовителя, показателях пищевой ценности, единый знак ЕАС.

В рамках протокола исследования пищевых продуктов 1004/458 от 22 октября 2024 года наличия мышьяка, кадмия, свинца и ртути не обнаружено.

Данный образец нарушил регламент ТР ТС 021/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Торт без маркировки

Третий образец в рейтинге товаров с нарушениями – кондитерское изделие "Торт со вкусом шоколада" в полимерной упаковке, 120 граммов, страна производства – Китай.

Фото: Жанна Биятан

"Как и в аналогичных образцах, было допущено грубое нарушение – отсутствие сведений, таких как наименование продукта, состав пищевой продукции, объем, дата изготовления, срок годности, наименование и местонахождение изготовителя, маркировка на государственном и русском языках показателей пищевой ценности, единый знак ЕАС. Однако в том же протоколе исследований пищевых продуктов №1004/457 от 22 октября 2024 года токсичных и вредных веществ (ртуть, кадмий, свинец и мышьяк) не обнаружено", – говорится в документе.

Детская косметика из Поднебесной

Покупая косметику китайских производителей для своих детей, не забудьте ознакомиться с составом и маркировкой на выбранной вами продукции. А посему на четвертом месте в рейтинге товаров обосновался набор детской косметики (лак для ногтей, карандаш для глаз, румяна, тени для век) марки IGOODCO китайского производства.

"В протоколе испытаний №2187Т от 2 июня 2024 года говорится: "Дата изготовления отсутствует. Особые меры предосторожности при применении продукции не указаны. Маркировка указана на английском языке". В то же время показатели "кожно-раздражающие, сенсибилизирующие, раздражающего действия на слизистые оболочки" – 0 баллов. В исследовании применялся стандарт "О безопасности парфюмерно- косметической продукции ТР ТС 009/2011. Данный регламент распространяется на всю косметическую продукцию", – добавила Биятан.

Фото: Жанна Биятан

Пятый элемент

Завершил рейтинг продуктов с нарушениями технических регламентов Таможенного союза пятый образец – мыло Sulfur Soap, протокол №РО-24-52666/226 от 5 июля 2024 года об исследовании образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций.

"Нет информации на государственном и русском языках. В частности, не указан единый знак обращения. Нет информации об ингредиентах на государственном и русском языках. Нет информации о сроке службы. Нет номера партии. Нет перевода на государственный язык. Нет информации об условиях хранения", – говорится в документе.

В рамках реализации государственных программ по повышению качества жизни граждан и обеспечению безопасности продуктов питания был проведен масштабный анализ образцов продукции, приобретенных в торговых сетях. Эта работа осуществляется в соответствии с поручением главы государства и направлена на защиту прав потребителей.