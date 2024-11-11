Как активисты-общественники выбирали паштет в Астане

Эксперты общества защиты прав потребителей приобрели в Астане паштет Perva, чтобы на его примере показать, как стоит выбирать консервированные продукты, сообщает Zakon.kz.

Ранее паштет считался королевским блюдом и подавался на стол исключительно монаршим персонам. Сегодня это уже давно не деликатес. К примеру, рядом с магазинными полками глаза и вовсе разбегаются от не менее богатого ассортимента товара и колоритных упаковок. А вот, что с качеством?! Оно совсем не радует, считают правозащитники общественного объединения "Мангистауское общество по защите прав потребителей".

Они отмечают, что за последние годы пищевая продукция оставляет желать лучшего. В паштетах много химии, мало мяса, а порой и вкусовые качества не самого лучшего качества из-за огромного количества добавок и специй.

Качество и безопасность печеночного паштета Perva со сливочным маслом в жестяной банке 250 гр., производства АО "Орелпродукт" (Россия), решили проверить в лаборатории Республиканского государственного предприятия "Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан".

Фото: Жанна Биятан

Для испытаний правозащитники выбрали Астану и ее мясные деликатесы. Чтобы завтрак или обед удался, а банку с паштетом не пришлось выбрасывать в мусорную корзину, специалисты советуют, еще находясь возле прилавка, обратить внимание на упаковку.

"На банке должен быть указан ГОСТ. Технология изготовления консервов в соответствии с международными стандартами не предусматривает применение каких-либо пищевых добавок, загустителей, красителей. Поэтому паштет, изготовленный по ГОСТУ, просто не может стоить дешево", – говорит эксперт общественного объединения Жанна Биятан.

Но есть еще и технические условия. В этом случае состав и рецептуру продукта определяет сам производитель. И, к сожалению, если изготовитель попался недобросовестным, то помочь потребителю защитить свои законные права смогут лишь общественные организации и государственные специализированные структуры.

И если вы столкнулись с нарушением Ваших потребительских прав, можете обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Астана 8 (7172) 953 029 8(7172)953029

А также обратиться по телефонам, указанным в горячей линии на сайте Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

"Согласно протоколу № 1004/705 от 22 октября 2024 года, в паштете Perva" с помощью специального теста "DN Animal Ident Pig HS" молекулярно-генетическим методом определился ДНК свинины", – комментирует эксперт.

Однако был дополнительно обнародован еще один протокол № 1004/465 от 22 октября 2024 года, где все показатели: маркировка на русском и государственном языке, состав, срок годности и дата выработки, условия хранения, наименование и местонахождение импортера, показатели пищевой ценности, единый знак ЕАС – имеются.

Напомним, что мясосодержащие консервы – консервы, изготовленные с использованием не мясных ингредиентов, в рецептуре которых массовая доля мясных ингредиентов от 5% до 60% включительно.

"Чтобы не вводить в заблуждение относительно потребительских свойств товара, производитель обязан честно указывать весь состав ингредиентов, которые используются при изготовлении продукции. И это не последнее проведенное исследование в данной категории мясных деликатесов, ведь общественная организация будет и дальше стоять на страже создания безопасного и качественного контента на рынке пищевых продуктов", – заверила эксперт.

В настоящее время общественным объединением проведено свыше 500 лабораторных исследований продукции. Результаты по каждому из них зафиксированы в протоколах.

По букве закона

Отмечаем, что изготовители консервов должны соблюдать cследующие стандарты и законы:

1. ГОСТ 13534-2015 устанавливает определенные требования к мясным и мясосодержащим консервам. В частности, не допускаются к реализации банки с дефектами (вздутые донышки и крышки бомбаж; выпуклость донышек или крышек банок, которая исчезает на одном конце и одновременно возникает на другом, создавая при этом характерный хлопающий звук ("хлопуши"); следы продукта, вытекшего из банки (подтеки); ржавчина или коррозия; неправильно оформленный закаточный шов в виде: язычков, открытых зубцов, подрезов, фальшивого или раскатанного шва; а также деформация корпуса, донышек, фальцев и продольного шва банок в виде острых граней ("птички")).

2. На основании статьи 30 Закона РК "О защите прав потребителей" продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат товара, проданного с истекшим сроком годности, не соответствующего требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации, независимо от его употребления, сохранения товарного вида, потребительских свойств, пломб, ярлыков в течение тридцати календарных дней со дня приобретения товара с возвратом потребителю денежной суммы за купленный товар.

В соответствии с государственной политикой по повышению качества жизни граждан и развитию отечественного производства, был проведен анализ образцов продуктов питания. Этот проект является частью комплексных мер, направленных на защиту потребительского рынка и создание условий для честной конкуренции.