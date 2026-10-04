Простой рецепт, шедевральный вкус: сытный паштет из куриной печени
Фото: magnific
Домашний паштет из куриной печени считается одной из самых удачных закусок как для повседневного, так и для праздничного стола. Его натуральный состав подойдет даже людям на диете, а сам рецепт включает только простые и доступные продукты, сообщает Zakon.kz.
Правильно приготовленный паштет из печени хорошо хранится и подходит для завтраков и для быстрых перекусов.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г;
- куриные яйца – 6 шт.;
- сливочное масло – 200–250 г;
- коньяк – 50–100 мл;
- репчатый лук – 170 г;
- соль – 12 г.
При желании некоторые ингредиенты можно заменить.
Например, вместо коньяка подойдет бренди или сухое белое вино, хотя вкус будет отличаться. Сливочное масло можно частично заменить сливками высокой жирности, а репчатый лук – луком-шалотом, если хочется получить более мягкий вкус.
Процесс приготовления:
- Сначала куриную печень нужно тщательно промыть, удалить пленки и обсушить.
- Яйца заранее отварите вкрутую, охладите и очистите.
- Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета, стараясь не пережарить, чтобы в готовом паштете не появилась горечь.
- Далее печень, яйца, размягченное сливочное масло, обжаренный лук, соль и коньяк поместите в чашу блендера и измельчите до полностью однородной, гладкой массы без комочков.
- Готовую смесь разлейте по заранее подготовленным стеклянным баночкам.
- Затем поставьте их в глубокую кастрюлю или сковороду с высокими бортиками и залейте теплой водой, чтобы ее уровень где-то на 1-2 сантиметра не доставал до крышек.
- Готовьте паштет на слабом огне в течение 1 часа 20 минут.
- Если боитесь, что стекло может лопнуть, банки можно лишь слегка прикрыть крышками, не закручивая до конца, а полностью закрутить их тогда лучше уже после приготовления.
- После этого баночки нужно будет укутать теплым пледом или полотенцем и оставить до полного остывания. И под конец – отправьте паштет в холодильник минимум на три часа.
По той же схеме можно приготовить закуску с другой основой. Главное – убедиться, что масса хорошо проварилась.
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