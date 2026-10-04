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Простой рецепт, шедевральный вкус: сытный паштет из куриной печени

Хлеб, паштет, нож, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 03:57 Фото: magnific
Домашний паштет из куриной печени считается одной из самых удачных закусок как для повседневного, так и для праздничного стола. Его натуральный состав подойдет даже людям на диете, а сам рецепт включает только простые и доступные продукты, сообщает Zakon.kz.

Правильно приготовленный паштет из печени хорошо хранится и подходит для завтраков и для быстрых перекусов.

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г;
  • куриные яйца – 6 шт.;
  • сливочное масло – 200–250 г;
  • коньяк – 50–100 мл;
  • репчатый лук – 170 г;
  • соль – 12 г.

При желании некоторые ингредиенты можно заменить.

Например, вместо коньяка подойдет бренди или сухое белое вино, хотя вкус будет отличаться. Сливочное масло можно частично заменить сливками высокой жирности, а репчатый лук – луком-шалотом, если хочется получить более мягкий вкус.

Процесс приготовления:

  • Сначала куриную печень нужно тщательно промыть, удалить пленки и обсушить.
  • Яйца заранее отварите вкрутую, охладите и очистите.
  • Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета, стараясь не пережарить, чтобы в готовом паштете не появилась горечь.
  • Далее печень, яйца, размягченное сливочное масло, обжаренный лук, соль и коньяк поместите в чашу блендера и измельчите до полностью однородной, гладкой массы без комочков.
  • Готовую смесь разлейте по заранее подготовленным стеклянным баночкам.
  • Затем поставьте их в глубокую кастрюлю или сковороду с высокими бортиками и залейте теплой водой, чтобы ее уровень где-то на 1-2 сантиметра не доставал до крышек.
  • Готовьте паштет на слабом огне в течение 1 часа 20 минут.
  • Если боитесь, что стекло может лопнуть, банки можно лишь слегка прикрыть крышками, не закручивая до конца, а полностью закрутить их тогда лучше уже после приготовления.
  • После этого баночки нужно будет укутать теплым пледом или полотенцем и оставить до полного остывания. И под конец – отправьте паштет в холодильник минимум на три часа.

По той же схеме можно приготовить закуску с другой основой. Главное – убедиться, что масса хорошо проварилась.

Ранее мы рекомендовали к приготовлению легендарные голубцы из кабачков: рецепт, который обожают миллионы.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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