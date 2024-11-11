В айране иностранного производства обнаружили многочисленные несоответствия ГОСТу

Эксперты приобрели в Кызылорде айран "Белая река", произведенный в Кыргызстане. Продукт прошел несколько испытаний в лаборатории. В итоге по нескольким техническим регламентам Таможенного союза в продукте выявлены несоответствия, сообщает Zakon.kz.

Айран "Белая река", объемом 920 г и массовой долей жира 3,2%, который был произведен ОсОО "Жайыл Милк" Кыргызской республики в городе Кара-Балта, отправился на экспертизу в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области. Продукт был приобретен в целях реализации социального проекта по обеспечению прав потребителей на получение информации о товарах, реализуемых в Кызылординской области, их безопасности и качестве, а также о продавцах (изготовителях). Айран проверили на соответствие техническому регламенту Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" и 2152-2014 "Молоко и молочная продукция. Определение и выявление фальсификации".

Фото: Жанна Биятан

Также было проведено исследование на соответствие ГОСТу 31665-2012 "Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот".

"Фальсификация продуктов – это умышленное действие, которое совершается ради получения финансовой выгоды, а также для обмана покупателей относительно качества и состава пищевых продуктов. Иными словами, производитель указывает ложную информацию о характеристиках продукта. Когда потребитель покупает тот или иной продукт, он не всегда может самостоятельно распознать фальсификацию. На примере молочной или кисломолочной продукции не каждый потребитель сможет даже на вкус определить, заменил ли производитель молочный жир на растительный. Чаще всего это определяется лабораторными исследованиями. Но потребитель должен знать достоверную информацию о товаре, так как ложная информация о продукте или подделка продукта может обернуться проблемами со здоровьем", – отмечает эксперт в сфере защиты прав потребителей Жанна Биятан.

Специалисты Национального центра экспертизы выявили завышенные показатели по некоторым видам кислот. К примеру, согласно протоколу исследования пищевых продуктов №1240011003563875, концентрация миристиновой кислоты составила 14,08% при верхней границе нормы 13,0%. Завышенный показатель этой кислоты в кефире может указывать на фальсификацию продукта, которая связана с заменой молочного жира на растительный.

Верхний предел содержания пальмитиновой кислоты в молочных продуктах составляет 33%. А в представленном в лабораторию образце концентрация этой кислоты составила 35,87%. Специалисты отмечают, что содержание жирных кислот в молочной продукции может меняться под воздействием разных факторов: температурный режим хранения и обработки, время хранения продукта, содержание молочной кислоты. Эти изменения также могут указывать на наличие в продукте растительных жиров и на факт фальсификации.

"Содержание жирных кислот в молочном жире также может варьироваться в зависимости от сезона сбора молока, породы скота, рациона и технологий производства продукта. Например, завышенное содержание стеариновой кислоты – это было выявлено в процессе лабораторных исследований продукта – может указывать на изменение условий содержание скота, но не всегда подтверждает фальсификацию", – говорит эксперт.

Концентрация олеиновой кислоты в продукте была заниженной почти в четыре раза. Такой показатель может указывать и на нарушение технологии производства, и на фальсификацию. Кроме того, заниженное соотношение олеиновой к миристиновой кислоте может быть в случае фальсификации молочных продуктов, когда натуральные молочные жиры заменяют растительными. Это было также выявлено в процессе исследования.