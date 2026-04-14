В МВД предупредили о новых схемах мошенничества с использованием ИИ

14 апреля МВД предупредило казахстанцев о распространении новых форм интернет-мошенничества, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники активно используют возможности ИИ для создания реалистичных изображений, аудио- и видеоматериалов, позволяющих выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, представителей банковского сектора и иных организаций.

Есть случаи, когда гражданам поступают видеозвонки, в ходе которых неизвестные лица, используя поддельное изображение и голос, представляются сотрудниками полиции, органов национальной безопасности или служб безопасности банков.

Под предлогом выявления подозрительных операций либо угрозы утечки денежных средств они убеждают граждан незамедлительно перевести деньги на так называемые "безопасные счета".

Также применяются схемы с направлением сообщений и документов, визуально имитирующих официальные уведомления, а также использование автоматизированных сервисов и чат-ботов, создающих иллюзию общения с представителями государственных органов или финансовых организаций.

Министерство внутренних дел обращает внимание, что сотрудники правоохранительных органов и банков не осуществляют видеозвонки с требованиями перевода денежных средств, не запрашивают конфиденциальные данные и не предлагают проведение финансовых операций по телефону.

В целях предотвращения мошенничества рекомендуется проявлять бдительность, не выполнять указания неизвестных лиц, связанные с денежными переводами, не передавать персональные и банковские данные, а также проверять поступающую информацию через официальные источники.

