В тушенке из конины зарубежного производства обнаружена ДНК свиньи

Тушенка считается удобным продуктом, который можно быстро приготовить. Однако потребители не могут видеть, что "спрятано" в металлической банке. Исследовать продукт от и до могут только в специальной лаборатории.

Такую экспертизу тушенки из конины, купленной в Алматы, провели в РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения.

ОО "Мангистауское областное общество защиты прав потребителей" является поставщиком услуг по госзакупкам, которые были объявлены Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан по государственному социальному заказу "Информационно-просветительская работа с населением по вопросам защиты прав потребителей путем оказания информационных услуг". Цели и задачи проекта – реализация прав потребителей на получение информации о товарах, их качестве, а также об их продавцах (изготовителях) по результатам информационно-просветительской работы с населением по вопросам защиты прав потребителей, а также обеспечение безопасности и качества продукции (товаров), реализация которых осуществляется потребителям РК, путем распространения через СМИ объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) товаров, исследованных аккредитованными на это организациями.

В одном из магазинов Алматы была приобретена банка тушенки. Консервы мясные кусковые стерилизованные "Конина тушеная натуральная" весом 325 граммов были отправлены на исследование в РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения. Продукт был произведен ОАО "КМПЗ "Дейма", Россия. Дата выработки 08.11.2022, срок хранения – 3 года.

Фото: Жанна Биятан

В лаборатории провели комплексное исследование, которое включало в себя проверку на маркировку товара и исследование "DNAnimal Ident Pig HS-метод выделения ДНК и содержания ДНК свинины". Согласно протоколу №969/442 по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", нарушений не обнаружено. А по протоколу исследования пищевой продукции № 969/680 в материале, являющемся производным в образце, была обнаружена ДНК свиньи. Однако эту информацию производитель утаил. Поэтому специалисты в области защиты прав потребителей отмечают – это обман потребителя. Информация, которая была скрыта и не указана, вводит покупателя в заблуждение о потребительских свойствах или качестве товара. Между тем Законом РК "О защите прав потребителей" предусмотрено право потребителей на надлежащее качество товара. А Кодексом об административных правонарушениях РК предусмотрена ответственность за обман потребителя.

"Как могла попасть свинина в тушенку, изготовленную из конины? Можно предположить, что были нарушены технология и чистота производства. К примеру, на оборудовании для разделывания мяса ранее была свинина, поэтому и была обнаружена ДНК этого животного. Это макромолекула, которую можно обнаружить только в лаборатории. Однако по факту это нарушение Закона о защите прав потребителей, согласно которому каждый потребитель имеет право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре", – рассказывает Жанна Биятан, эксперт в сфере защиты прав потребителей.

В части маркировки продукции согласно протоколу № 969/442 на соответствие ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" нарушений на обнаружено.

Специалисты дают рекомендации по выбору консервированных продуктов. Во-первых, внимательно осмотрите банку. На ней не должно быть вмятин или повреждений, а также вздутия, потеков или ржавчины. Если было обнаружено хотя бы одно из перечисленных повреждений, откажитесь от покупки, так как с высокой степенью вероятности продукт будет испорченным.

Во-вторых, изучите информацию о продукте на этикетке и на крышке. Даты изготовления должны совпадать. При этом лучше, если на банке дата изготовления нанесена изнутри рельефным способом – такой способ нанесения невозможно "перебить". Если даты не совпадают, то, скорее всего, эта тушенка контрафактная.

В-третьих, обратите внимание на название продукта. Консервы могут быть изготовлены по ГОСТу (тогда вероятность, что вы купите качественный продукт, выше) или по ТУ (техническим условиям). Так, согласно ГОСТу консервы могут называться только "Говядина тушеная", "Свинина тушеная" или "Конина тушеная" и т.д.

В-четвертых, отдавайте предпочтение только проверенному производителю, продукцию которого вы покупали ранее.

В-пятых, смотрите на цену. Тушенка не может стоить дешево. Если цена сильно занижена, это может означать, что в банке вместо мяса будут мясные субпродукты и шкурки.

Кроме того, необходимо внимательно изучить состав на наличие, к примеру, консервантов или различных химических веществ. В идеале в составе должно быть мясо, жир, лук и специи.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

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