Как правильно выбрать сухофрукты?

Сухофрукты – это кладезь витаминов и минералов, особенно зимой. Кроме того, это полезная замена кондитерским сладостям. От обилия сухофруктов на прилавках магазинов и на рынках разбегаются глаза.

Эксперты ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей " советуют не спешить с покупкой и убедиться в безопасности продукта.

Мангистауское областное общество защиты прав потребителей реализует социальный проект по государственному социальному заказу "Информационно-просветительская работа с населением по вопросам защиты прав потребителей путем оказания информационных услуг". Кроме того, ОО "МОО по ЗПП" проводит информационно-просветительскую работу с населением по вопросам защиты прав потребителей, а также по обеспечению безопасности и качества продукции (товаров), реализация которой осуществляется потребителям Казахстан, путем распространения через СМИ объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) товаров, исследованных аккредитованными организациями.

Методом тайного покупателя на "Зеленом рынке" Алматы ("Китайский супермаркет", бутик №8) был приобретен "Американский чернослив" весом 140 граммов (производитель не указан). Продукт был направлен на комплексное исследование в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы.

Фото: Жанна Биятан

Специалисты провели исследование продукта на соответствие техническому регламенту Таможенного союза ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Согласно протоколу микробиологического исследования № 1240002183582509 и протоколу № 1240011003554838, бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, патогенная микрофлора не обнаружены. Также в продукте не обнаружены свинец, кадмий и мышьяк.

По протоколу № 1240001023597409, проведенному на соответствие ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", специалисты Национального центра экспертизы выяснили, что на упаковке с черносливом не указано на государственном и русском языках наименование продукта, его состав, количество пищевой продукции, срок годности, условия хранения, наименование и местонахождение изготовителя, пищевая ценность. Кроме того, не было Единого знака обращения ЕАС.

А между тем в соответствии со ст. 7 Закона РК "О защите прав потребителей" потребители имеют право на получение информации о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) и имеют право на приобретение безопасного товара (работы, услуги). Текст информации, а также сведения должны соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан". Кроме того, в соответствии со статьей 26 Закона РК "О защите прав потребителей", продавец (изготовитель, исполнитель) обязан довести до сведения потребителя свое наименование (фирменное наименование), место нахождения (юридический адрес) и режим работы, разместив указанную информацию на казахском и русском языках, соответствующую требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан".

"В соответствии с пунктом 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей" информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной. В этом продукте мы видим, что информация отсутствовала сразу на двух языках. Несоответствие этим требованиям влечет ответственность, которая предусмотрена действующим законодательством РК. Так, согласно части 1 статьи 425 Кодекса РК "Об административных нарушениях", за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, предусмотрен штраф для физлиц в размере 30 МРП, должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – до 230 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП", – рассказала представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан.

Эксперт также рассказала об общих правилах выбора сухофруктов. Итак, прежде всего необходимо знать, что высушить сухофрукты можно несколькими способами. Первый – это естественным путем. Однако для производителя это трудоемко и невыгодно, ведь большинство фруктов могут испортиться еще в процессе сушки. Также фрукты можно высушить в специальных сушилках без применения химических веществ. Но, опять же, это выгодно лишь небольшим производствам. А вот сухофрукты, которые высушены с химией, можно приобрести практически везде. Чтобы отличить такие сухофрукты, следует помнить, что сухофрукты, которые сушили без химии, обладают своим естественным природным цветом, матовым блеском, пахнут действительно фруктами – все, что имеет яркие цвета, блеск, посторонние запахи лучше обходить стороной.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей. Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.