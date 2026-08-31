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Советы

Чем опасны сухофрукты и как правильно их выбирать

Как не купить сухофрукты с химикатами: советы специалистов, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 20:43 Фото: magnific.com
Биохимик Анна Дивинская и гастроэнтеролог Инна Мазько заявили, что сухофрукты – это концентрированный продукт с высоким содержанием сахаров. Из-за испарения воды они не могут полноценно заменить свежие плоды и могут стать причиной незаметного избытка калорий в рационе, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "Известия" они отметили, что сухофрукты сохраняют клетчатку и важные минералы (калий, магний, железо), полезные для кишечника и сердца, но при сушке почти полностью теряют витамин C. Кроме того, они не дают такого же эффекта насыщения, как свежие фрукты.

Основные рекомендации экспертов:

  • Безопасная норма: 20-40 граммов в день. Относиться к сухофруктам стоит как к десерту или добавке к блюдам.
  • Группа риска: люди с сахарным диабетом, ожирением, болезнями ЖКТ и почек должны соблюдать особую осторожность.
  • Как выбирать: покупайте плоды без добавленного сахара. Слишком яркая курага или глянцевый чернослив могут содержать диоксид серы (Е220).
  • Как готовить: замачивание в теплой воде на 15-20 минут помогает снизить количество сульфитов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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