Чем опасны сухофрукты и как правильно их выбирать
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Биохимик Анна Дивинская и гастроэнтеролог Инна Мазько заявили, что сухофрукты – это концентрированный продукт с высоким содержанием сахаров. Из-за испарения воды они не могут полноценно заменить свежие плоды и могут стать причиной незаметного избытка калорий в рационе, сообщает Zakon.kz.
В беседе с изданием "Известия" они отметили, что сухофрукты сохраняют клетчатку и важные минералы (калий, магний, железо), полезные для кишечника и сердца, но при сушке почти полностью теряют витамин C. Кроме того, они не дают такого же эффекта насыщения, как свежие фрукты.
Основные рекомендации экспертов:
- Безопасная норма: 20-40 граммов в день. Относиться к сухофруктам стоит как к десерту или добавке к блюдам.
- Группа риска: люди с сахарным диабетом, ожирением, болезнями ЖКТ и почек должны соблюдать особую осторожность.
- Как выбирать: покупайте плоды без добавленного сахара. Слишком яркая курага или глянцевый чернослив могут содержать диоксид серы (Е220).
- Как готовить: замачивание в теплой воде на 15-20 минут помогает снизить количество сульфитов.
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