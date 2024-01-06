Какие конфеты полезнее, рассказала диетолог

Специалист подчеркивает, что, если вы не представляете жизни без сладостей, например, конфет, то необязательно заставлять себя отказываться от них в угоду только здоровой пище.

Но можно выбрать менее вредные. Например, конфеты из сухофруктов – кураги, чернослива, инжира.

"Преимущество конфет, состоящих из сухофруктов, – меньшая калорийность, меньшее количество жиров. Как правило, шоколадные конфеты имеют энергетическую ценность 570 ккал. Конфеты из сухофруктов — около 400 ккал. Еще одно отличие – количество и состав углеводов". Екатерина Бурляева

Бурляева добавляет, что сами по себе сухофрукты имеют богатый микроэлементный, витаминный состав.

Однако сказанное не значит, что все перечисленные полезные свойства – повод регулярно есть конфеты с сухофруктами.