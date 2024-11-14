Питание без рисков: как выбрать напиток для детей

Прежде чем выпить напиток – сначала "познакомьтесь" с ним, советуют эксперты ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП").

В июле 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" произвел закуп методом тайного покупателя в одном из магазинов Актау: выбранный продукт – натуральный виноградный напиток иранского производства – SULTAN, негазированный, семена базилика на водной основе, напиток со вкусом винограда и со вкусом персика (300 мл).

Фото: Жанна Биятан

После покупки товар направили на исследование в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области по достигнутой ранее договоренности о сотрудничестве. Исследование проводилось на соответствие с техническими регламентами Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки". Проведенные лабораторные испытания показали: в составе напитков отсутствуют опасные элементы, такие как свинец, кадмий и мышьяк, что, безусловно, радует. Протоколы исследований подтверждают безопасность напитка по этому показателю. Однако не все так гладко.

Продукт, несмотря на свое соответствие санитарным нормам, не был снабжен маркировкой на государственном языке Республики Казахстан – казахском. Это не просто формальное требование, а важное право каждого потребителя на получение полной и достоверной информации о товаре. Согласно законодательству, все импортируемые товары должны сопровождаться информацией на государственном и русском языках. Это значит, что на этикетке должны быть указаны название, состав, условия хранения, сведения о производителе и срок годности – все на двух языках.

Фото: Жанна Биятан

На первый взгляд может показаться, что отсутствие перевода – лишь незначительное упущение. Но как раз такие "мелочи" могут стать причиной непонимания покупателем состава или назначения продукта. Родители, приобретая напиток для ребенка, не всегда могут разобраться, каковы ингредиенты или какие есть противопоказания. Жанна Биятан, эксперт-правозащитник ОО "МОО по ЗПП", подчеркивает: "Особенно важна маркировка на государственном языке для продуктов, ориентированных на детей. Детский организм более уязвим к воздействиям различных добавок и красителей, и родителям жизненно необходимо точно знать, что находится в бутылке".

В случае с напитком SULTAN на этикетке не содержалась полная информация на казахском языке, например, о составе и возможных добавках. Поэтому даже такой, на первый взгляд, безобидный напиток, может представлять угрозу для здоровья тех, кто страдает от аллергии на определенные вещества. Родители, полагаясь на иностранные надписи, рискуют недооценить продукт и купить его для детей, не зная, как он повлияет на организм.

На что обратить внимание при выборе напитков

Проверяйте наличие маркировки на казахском и русском языках и внимательно изучайте состав. Даже если напиток выглядит безобидно, семена базилика, например, могут быть полезны, но также способны вызывать аллергические реакции у детей.

Изучайте срок годности. Продукты с истекшим сроком годности могут накапливать опасные вещества.

Проверяйте условия хранения. Некоторые напитки требуют определенной температуры хранения, чтобы не потерять свои полезные свойства.

Задавайте вопросы продавцам. Если вам что-то непонятно или вызывает сомнение – уточняйте.

Миф о "полезных" напитках и детском выборе

Для детей яркие и необычные напитки кажутся идеальными: они выделяются среди других продуктов на полке, привлекают необычными ингредиентами и становятся "фаворитами" для школьных перекусов. Но, как напоминает Алия Алибекова, эксперт ОО "МОО по ЗПП": "Маркировка и информация на упаковке – это первое, на что должны ориентироваться родители при выборе. Мы часто полагаем, что продукт из категории "натуральный" автоматически безопасен, но это не так. Без точной информации на двух языках невозможно сделать вывод о реальной безопасности напитка".

Так, даже такой на первый взгляд безобидный продукт, как виноградный напиток с семенами базилика, может нести риск для ребенка. Ведь маркировка на казахском языке – это не только требование закона, но и элемент заботы о маленьких потребителях, у которых может быть аллергия на определенные ингредиенты.

Интерактив: проверьте напитки дома

Если у вас в холодильнике есть различные напитки, проверьте их маркировку. Есть ли информация на казахском языке? Указан ли полный состав и дата выработки? Возможно, это те самые детали, которые помогают вам убедиться, что напиток безопасен для всей семьи.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

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