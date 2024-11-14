Как утюжок для волос может стать источником риска

Эксперты ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") рассказали, что нужно учитывать при покупке косметических приборов. К примеру, утюжка для волос.

Современные утюжки для волос – это не просто инструмент для укладки, но и потенциальный источник риска, если они не соответствуют стандартам безопасности. Особенно это важно учитывать, когда приборы имеют недостаточную маркировку или сопровождаются неполной инструкцией. Рассмотрим на конкретном примере одной закупки, насколько серьезными могут быть последствия такой невнимательности.

В августе 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" методом тайного покупателя приобрел утюжок Ledy RAISA, модель ST 9000, китайского производства, в одном из магазинов Актау. На первый взгляд товар выглядел качественно: аккуратная упаковка, приятный внешний вид и, казалось бы, вполне современный дизайн. Но доверие к продукции всегда стоит подкреплять данными о соответствии нормам безопасности и наличием исчерпывающей информации о производителе.

Для подтверждения безопасности прибора его направили на исследование в аккредитованный испытательный центр астанинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". Проверка проводилась на соответствие требованиям стандартов: "О безопасности низковольтного оборудования" и "Электромагнитная совместимость технических средств" . Эти технические регламенты устанавливают четкие параметры, которых должен придерживаться производитель, чтобы исключить угрозу для здоровья пользователя.

Фото: Жанна Биятан

Согласно протоколу испытаний №3153Э от 14 августа 2024 года, электроприбор соответствовал нормам изоляционной защиты, а также прошел проверку на электромагнитную совместимость. Однако результаты проверки выявили и ряд недостатков в маркировке и сопроводительной документации.

1. Отсутствие эксплуатационной документации на государственном и русском языках. Это не только несоответствие законодательству Республики Казахстан, но и препятствие для покупателей, которым сложно понять правила использования устройства.

2. На маркировке отсутствует информация о наименовании или товарном знаке предприятия-изготовителя. Это затрудняет идентификацию производителя, а в случае выявления брака или опасных характеристик не позволяет оперативно связаться с изготовителем.

3. Нет указания характеристик и параметров устройства. Например, такие данные, как номинальная потребляемая мощность или номинальный ток, должны быть четко обозначены, чтобы покупатель понимал, насколько устройство подходит для домашнего использования.

4. Отсутствие данных о безопасной эксплуатации и мерах при обнаружении неисправностей. Это особенно критично для приборов, связанных с тепловой обработкой, так как в случае перегрева или неисправности пользователю нужно знать, какие действия предпринять, чтобы избежать травм или пожаров.

5. Нет информации о наименовании, местонахождении и контактах изготовителя или импортера для связи с ними. Такие сведения важны не только для покупателя, но и для регуляторов, которые проверяют соответствие продукции на рынке.

6. Отсутствие сведений о месяце и годе изготовления. Это основополагающая информация для определения срока службы прибора, а также для планирования замены или утилизации.

Полнота и достоверность информации – залог безопасности потребителей. Ведь если покупатель столкнется с проблемой (например, с коротким замыканием), отсутствие инструкций о правильных действиях может привести к серьезным последствиям. Кроме того, отсутствие данных о производителе или сроке изготовления делает невозможным защиту своих прав в случае брака или если прибор нанесет вред.

"При покупке любого электрического прибора важно обращать внимание не только на внешний вид и цену, но и на информацию на маркировке. Изучите, есть ли полные данные о производителе, дате изготовления и правилах эксплуатации. Если этих данных нет – не рискуйте. Лучше сразу обратиться в магазин с требованием предоставить безопасный товар, ведь речь идет о вашем здоровье и безопасности вашей семьи", – комментирует эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова.

ОО "МОО по ЗПП" регулярно проводит информационные мероприятия и исследования в рамках социального проекта, чтобы донести до потребителей важность соблюдения стандартов качества. Это не просто фиксация нарушений, а желание изменить рынок, сделать его безопаснее для всех участников. Ведь когда продавцы и производители будут уверены в том, что каждая деталь их продукции соответствует нормам, покупатели смогут без опасений использовать бытовую технику и электронику в своем доме.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

При возникновении вопросов по аналогичным фактам вы можете обратиться по ссылке в Instagram OZPP.KZ, либо по телефону +7 705 422 27 39.