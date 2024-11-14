Современные вызовы защиты прав потребителей: результаты исследований продукции в Казахстане

В условиях стремительно развивающегося потребительского рынка XXI века покупатели хотят быть уверенными, что товары на прилавках соответствуют высоким стандартам качества и безопасности. Однако как часто мы задумываемся, что скрывается за яркими упаковками продуктов, особенно "заморских"?

В этом вопросе на помощь приходят эксперты, чья деятельность направлена на защиту прав потребителей. В рамках социального проекта, проводимого ОО "МОО по защите прав потребителей", были предприняты меры для проверки продукции, представленной на рынке Казахстана. Эксперты применили метод тайного покупателя, чтобы обеспечить справедливую оценку товаров, и провели комплексные проверки, результатами которых делятся с широкой аудиторией через СМИ.

Целью проекта является предоставление потребителям полной информации о безопасности и качестве товаров, которые они приобретают. В период с июня по октябрь 2024 года специалисты приобрели ряд товаров народного потребления, реализуемых в Казахстане, после чего направили их в аккредитованные лаборатории для проверки на соответствие техническим регламентам и ГОСТам.

Фото: Жанна Биятан

Эксперты-правозащитники акцентируют внимание на важности маркировки товаров. Это первый и самый доступный для потребителя способ "знакомства" с продуктом. Именно маркировка позволяет оценить уровень доверия, которое можно оказать товару.

Исследование показало, что многие товары на прилавках нарушают нормы маркировки.

Например, в июле – октябре в продуктовую корзину тайного покупателя попали товары с прилавков Актау, переданные затем для комплексной экспертизы РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Мангистауской области:

1. Китайские сушеные грибы: отсутствует маркировка на казахском и русском языках (нет данных о дате выработки, сроке годности, массе и номере партии). Эти упущения могут не только поставить под сомнение качество продукта, но и вызвать сомнения относительно его безопасности для здоровья потребителей.

2. Молоко питьевое ультрапастеризованное (жирность 3,2%) и замороженный морской коктейль: не снабжены маркировкой на государственном языке. Отсутствие информации на казахском языке – не просто нарушение закона, но и прямое ограничение прав потребителей, тем более, что молочные продукты требуют тщательного контроля качества, ведь они относятся к скоропортящимся продуктам, и наличие полной информации на упаковке крайне важно для здоровья и безопасности потребителей.

3. Морская капуста и приправа "Бадьян": отсутствует маркировка на государственном языке: не указаны дата выработки, срок годности, условия хранения и пищевые характеристики. На упаковках не было знака ЕАС (Единая система обращения товаров в Евразийском экономическом союзе), что также является серьезным несоответствием техническому регламенту.

Фото: Жанна Биятан

Сегодня потребители требуют большей прозрачности и безопасности от производителей и продавцов. В условиях высокой конкуренции и глобализации рынка каждая деталь, такая как маркировка, может сыграть решающую роль при выборе товара. Потребители XXI века не готовы соглашаться на меньшее – они хотят четко знать, что покупают, быть уверенными, что товары на полках магазинов соответствуют всем стандартам качества и безопасности.

Фото: Жанна Биятан

Но, несмотря на активную борьбу за права потребителей, проблема недостаточной маркировки продолжает существовать. Недавнее исследование ОО "МОО по ЗПП" ярко иллюстрирует, что даже крупные производители и импортеры могут нарушать правила, забывая о важности предоставления полной информации о товаре.

"Важность традиционных методов проверки продукции не теряет своей актуальности и сегодня. Простой, но действенный метод – чтение маркировки – остается основным инструментом для потребителя, позволяющим понять, что он покупает. Каждый потребитель должен помнить: отсутствие полной информации на упаковке – это тревожный сигнал, и от покупки такого товара лучше отказаться", – отмечает эксперт-правозащитник Алия Алибекова.

Фото: Жанна Биятан

Она подчеркнула, что правильная маркировка – обязательное условие для обеспечения безопасности и качества продукции. Производители и продавцы обязаны соблюдать законы и предоставлять все необходимые данные на двух языках (казахском и русском), чтобы потребитель мог сделать осознанный выбор.

"Результаты проведенных экспертиз подтверждают, что соблюдение стандартов маркировки и качества продукции по-прежнему требует внимания со стороны как производителей, так и регулирующих органов. Потребители XXI века обладают правом получать полную информацию о товарах, и это право должно быть защищено на всех уровнях". Алия Алибекова

Фото: Жанна Биятан

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", способствующим повышению уровня осведомленности потребителей о своих правах.

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