Маркировка товаров: как потребителям защитить свои права

Каждый покупатель хочет быть уверенным в качестве и безопасности продуктов на прилавках магазинов. Именно поэтому с июня по октябрь 2024 года Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции совместно с общественными организациями провел масштабный мониторинг.

Этот проект, реализованный в рамках госзаказа, направлен на проверку соответствия продукции нормативам Казахстана и требованиям Таможенного (Евразийского экономического) союза.

Мониторинг включал закупки методом тайного покупателя. Это позволило протестировать продукцию, которая ежедневно появляется на полках казахстанских магазинов. Одним из примеров стал вареный колбасный продукт категории Б "С молоком" российского производителя "Дуслык", приобретенный активистами ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" в магазине города Актобе.

Фото: Жанна Биятан

Продукт был отправлен на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на ПХВ. Проверка проводилась на соответствие техническим регуляторам "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Исследование показало, что в маркировке выявлены значительные несоответствия требованиям технического регламента: на упаковке отсутствовала информация о весе, а также надписи на государственном языке.

Отсутствие информации о весе на упаковке может привести к ряду неудобств и даже рисков для потребителя: без указания веса покупатель не может точно оценить стоимость продукта за единицу массы. Это создает риск переплатить или получить меньше продукта, чем ожидалось, что особенно важно, когда потребители стараются оптимально использовать свой бюджет.

Кроме того, Закон РК "О языках в Республике Казахстан" обязывает импортеров зарубежной продукции за свой счет переводить маркировку продукции на казахский и русский языки. В данном случае нарушение со стороны импортера создает препятствия для казахстанских потребителей, ограничивая их право на получение информации на государственном языке.

"Отсутствие базовой информации, такой как вес, вводит в заблуждение и ограничивает право покупателя на честные и прозрачные условия. Кроме того, маркировка на государственном языке – это не только законодательное требование, но и вопрос уважения к потребителям Казахстана". Алия Алибекова, эксперт-правозащитник

Чтобы защитить свои интересы, Алия Алибекова рекомендует потребителям:

Тщательно проверяйте маркировку. На упаковке должны быть указаны вес, состав, дата изготовления, срок годности и другая важная информация.

Сохраняйте чеки и фиксируйте несоответствия. При обнаружении нарушений делайте фотографии упаковки и сохраняйте документы о покупке – они помогут при подаче жалобы.

Сообщайте о нарушениях. Если вы заметили несоответствие в маркировке, обращайтесь в органы контроля или в организации по защите прав потребителей. Ваши действия помогают улучшить ситуацию на рынке.

Соблюдение стандартов маркировки выгодно не только потребителям, но и бизнесу.

"Ответственный подход к маркировке укрепляет доверие потребителей и улучшает репутацию компании. Указание всех необходимых данных на упаковке помогает избежать конфликтов и привлечь лояльную аудиторию". Алия Алибекова

Вопросы качества и безопасности продуктов остаются актуальными для каждого казахстанца. Современный рынок требует соблюдения всех норм и стандартов, чтобы потребители могли чувствовать себя защищенными. Внимание к деталям, таким как маркировка, – это не только забота о покупателях, но и шаг к более прозрачным и ответственным отношениям между бизнесом и обществом.

Совместные усилия госструктур и общественников делают рынок более прозрачным и безопасным. Независимые экспертизы, поддержанные на государственном уровне, помогают исключить из оборота товары, которые не соответствуют стандартам. Реализация масштабных проектов позволяет охватить большее количество проверок и делиться их результатами, чтобы каждый казахстанец мог осознанно выбирать качественные и безопасные продукты.

Контроль качества сегодня – это забота о здоровье нации и поддержка предпринимателей, которые стремятся к высоким стандартам. Каждый наш выбор в пользу проверенных товаров – вклад в собственное здоровье и безопасность окружающих.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, напоминает, что потребители могут самостоятельно поддерживать высокие стандарты, выбирая качественную и правильно маркированную продукцию.

Если вы столкнулись с нарушением потребительских прав, вы можете обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по месту жительства, контакты – на сайте МТИ РК (Департамент торговли и защиты прав потребителей Актюбинской области. Телефон "горячей линии": 8 (7132) 548 126).

При возникновении вопросов по данному обзору, обращайтесь через Instagram OZPP.KZ, по телефону 87054222739.