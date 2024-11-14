Как выбрать качественную одежду и не попасться на "крючок"

Вы когда-нибудь задумывались, какой путь проходит одежда, прежде чем попасть на прилавки магазинов? Потребители все чаще ориентируются на цену и внешний вид, но редко задумываются о ее безопасности и долговечности.

Вопрос качества становится все более актуальным, особенно когда за привлекательной упаковкой или низкой ценой могут скрываться изделия, не соответствующие требованиям безопасности.

Общественные организации, такие как ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП"), выявляют несоответствия и информируют покупателей о потенциальных рисках. В 2024 году ОО "МОО по ЗПП" исследовало более 30 видов продукции в каждой области Казахстана. Один из примеров касается экспертизы женской футболки, купленной в июне 2024 года в Актау методом "тайного покупателя".

Фото: Жанна Биятан

Протокол исследований показал, что все параметры соответствуют требованиям ГОСТов. Однако выявлены и некоторые отклонения:

1. Устойчивость окраски к сухому трению. По нормативам, установленным ГОСТом, устойчивость окраски должна быть не ниже 3 баллов. Это показатель, указывающий насколько прочным будет цвет при трении о другие материалы. В данном случае устойчивость оказалась 5 баллов – что на первый взгляд кажется хорошим результатом. Но в контексте, когда нормы превышены, – это может означать применение слишком агрессивных красителей, которые потенциально могут раздражать кожу или даже вызывать аллергические реакции при длительном ношении, а агрессивные красители чаще всего применяются в дешевых тканях для усиления интенсивности цвета, что снижает гигиеничность изделия.

2. Воздухопроницаемость. Этот показатель отвечает за способность ткани "дышать" и пропускать воздух. Нормативы, установленные ГОСТ, предполагают, что показатель воздухопроницаемости должен составлять не менее 60 дм³/см²•с. Однако в данной футболке этот параметр оказался почти в два раза выше – 126,5 дм³/см²•с. Это может означать, что ткань слишком "свободна" для прохождения воздуха, что снижает ее способность защищать от перепадов температур и делает ее менее пригодной для носки в условиях, когда требуется нормальная терморегуляция.

На первый взгляд это лишь цифры, но такие отклонения могут привести к следующим последствиям:

Раздражение кожи и дискомфорт. Превышение устойчивости окраски к трению может привести к тому, что при активном ношении (особенно в жаркую погоду) красители начнут выделяться и вступать в контакт с кожей, что чревато раздражением или аллергическими реакциями.

Превышение устойчивости окраски к трению может привести к тому, что при активном ношении (особенно в жаркую погоду) красители начнут выделяться и вступать в контакт с кожей, что чревато раздражением или аллергическими реакциями. Проблемы с терморегуляцией. Если ткань не поддерживает правильную воздухопроницаемость, летом она может не обеспечивать адекватный охлаждающий эффект. Одежда, которая "не дышит" или, наоборот, пропускает слишком много воздуха, будет вызывать повышенное потоотделение и дискомфорт, особенно если носить ее в течение долгого времени.

При государственной поддержке, направленной на обеспечение безопасности потребительского рынка, также было проведено исследование китайских товаров – обуви (сабо) и детского набора посуды для кормления. Радует, что оба эти образца успешно прошли испытания на безопасность.

Эксперт ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова делится простыми рекомендациями, которые помогут обезопасить себя при выборе одежды:

Проверяйте этикетку. Вся информация о составе ткани, рекомендациях по уходу и безопасности должна быть указана на русском и казахском языках. Это требование установлено Законом РК "О защите прав потребителей".

Вся информация о составе ткани, рекомендациях по уходу и безопасности должна быть указана на русском и казахском языках. Это требование установлено Законом РК "О защите прав потребителей". Запрашивайте документы о соответствии. Если у вас возникают сомнения в качестве изделия, попросите у продавца документы, подтверждающие безопасность и качество одежды – сертификаты соответствия и/или гигиенические заключения. Это ваше право, и добросовестный продавец всегда должен иметь такие документы в наличии.

Если у вас возникают сомнения в качестве изделия, попросите у продавца документы, подтверждающие безопасность и качество одежды – сертификаты соответствия и/или гигиенические заключения. Это ваше право, и добросовестный продавец всегда должен иметь такие документы в наличии. Обращайте внимание на мелочи. Неровные швы, отсутствие информации о составе или дефекты ткани – признаки некачественного товара, что может привести к быстрому износу изделия.

Неровные швы, отсутствие информации о составе или дефекты ткани – признаки некачественного товара, что может привести к быстрому износу изделия. Покупайте одежду в проверенных магазинах. Даже если цена на рынке ниже, риск наткнуться на товар сомнительного качества значительно выше.

Законодательство РК требует, чтобы вся информация на этикетках была на двух языках (русском и казахском), а технический регламент Таможенного союза – чтобы товарный ярлык включал в том числе:

• модель;

• состав материала и вид сырья;

• производителя и импортера;

• инструкции по уходу;

• размер изделия и тип ткани.

Отсутствие этих данных – это потенциальный риск для потребителя, так как без них трудно оценить безопасность и долговечность изделия.

Футболка, на первый взгляд казавшаяся простой и удобной, на деле оказалась товаром с серьезными отклонениями от стандартов качества. Помните: безопасность и комфорт – это обязательные требования к каждому изделию, а не просто пожелания.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

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