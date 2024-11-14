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Вкус и безопасность: о проверке колбасных изделий

Вкус и безопасность: о проверке колбасных изделий, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 22:46 Фото: pixabay
Колбасные изделия, давно ставшие привычной частью рациона, особенно востребованы в наше время, когда темп жизни диктует свои правила.

Быстрый перекус с колбасой, сэндвич или сосиски – удобно и сытно. Но, поддаваясь легкости выбора, мы зачастую забываем о безопасности продуктов и о том, что для здоровья важно не только содержание, но и качество.

Как же выбирать такие продукты правильно?

С июня по октябрь 2024 года представители ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" провели мониторинг продукции с казахстанских прилавков. Методом тайного покупателя активисты закупали продукты, в том числе и колбасные изделия, чтобы, при поддержке государства и аккредитованных лабораторий, проверить их безопасность и соответствие стандартам. Информация, полученная в ходе анализа, не только полезна потребителям, но и способна послужить важным ориентиром для производителей и продавцов.

В рамках данного проекта эксперты проверили колбасу полукопченую "Вайнахская халяль", приобретенную в одном из магазинов Западно-Казахстанской области. Далее образец был отправлен на комплексное исследование, результат которого зафиксирован в соответствующих протоколах, в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Западно-Казахстанской области. Результаты анализа показали, что на продукте не было данных о его количестве (весе), отсутствовали рекомендации и ограничения по использованию пищевого продукта, сведения о возможном содержании компонентов, полученных с применением ГМО, что не отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза и может быть важным для многих потребителей, а также не было информации для потребителей на государственном языке, как того требует и Закон РК "О языках в РК". К тому же по Закону РК "О защите прав потребителей" информация на иностранном языке или только на русском считается непредоставленной – это может создать неудобства для покупателей, которые хотели бы видеть все сведения на родном языке.

колбаса , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 22:46

Фото: Жанны Биятан

Эксперт-правозащитник Алия Алибекова подчеркивает, что потребители могут самостоятельно оценить качество продуктов перед покупкой:

  • изучите состав – чем меньше ингредиентов, тем лучше;
  • проверьте сроки хранения – свежая колбаса обычно хранится недолго. Если срок превышает месяц, скорее всего, в продукт добавлены консерванты;
  • обратите внимание на условия хранения – например, сосиски и полуфабрикаты должны храниться при низких температурах, а в магазине – в холодильниках;
  • проверяйте упаковку – не должно быть повреждений или намеков на утечку, упаковка должна плотно прилегать к продукту.
"Государственные программы контроля качества продуктов питания в первую очередь направлены на защиту потребителей. Но каждый из нас тоже может внести свой вклад. Во-первых, будьте внимательны при выборе продуктов: информация на упаковке должна быть понятной и полной. Не бойтесь задавать вопросы продавцам, уточняйте происхождение продуктов и условия хранения. Если возникают сомнения в качестве или безопасности, можно обратиться в местные организации по защите прав потребителей", – добавила Алибекова.

Сертификация – это гарантия качества и безопасности продукции, подтверждающая ее соответствие установленным требованиям и предотвращающая появление на рынке потенциально опасных товаров. Пищевая продукция должна сопровождаться сертификатом или декларацией соответствия, подтверждающими ее качество и безопасность. Продавец должен запросить эти документы у производителя/импортера продукции и по запросу покупателя обязан предоставить их, что позволяет потребителю убедиться в качестве и безопасности продукта перед покупкой. Проверить подлинность выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций о соответствии можно в Едином реестре Таможенного союза.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, напоминает, что колбаса и сосиски могут оставаться любимым перекусом, но важно помнить: чем больше информации о продукте, тем легче сделать правильный выбор. Поддерживая стандарты качества и активно интересуясь тем, что мы потребляем, каждый из нас помогает делать наш рынок качественнее и безопаснее.


При возникновении вопросов по данному обзору обращайтесь через Instagram OZPP.KZ по телефону +7 705 422 27 39, либо по телефону горячей линии Департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО + 7 (7112) 500 044.

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