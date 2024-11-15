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Законодательство РК

Купленную в Актобе колбасу специалисты проверили на соответствие техрегламентам

Купленную в Актобе колбасу специалисты проверили на соответствие техрегламентам, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 14:56 Фото: pxhere
ОО "МОО по ЗПП" – поставщик услуг по госзакупкам, объявленных Министерством торговли и интеграции РК по государственному социальному заказу "Информационно-просветительская работа с населением по вопросам защиты прав потребителей путем оказания информационных услуг".

Этот масштабный проект по контролю качества продуктов питания был реализован благодаря инициативе общественных объединений и поддержке государства. В рамках проекта были проведены лабораторные исследования образцов продукции, приобретенной в торговых сетях.

Так, в одном из магазинов города Актобе методом тайного покупателя было приобретено "Изделие колбасное, вареное, мясной категории Б, охлажденное "Говяжья оригинальная Халяль" (производитель: ООО "Дуслык", РФ Самарская область). Приобретенный товар отправлен на исследование в РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения.

Купленную в Актобе колбасу специалисты проверили на соответствие техрегламентам, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 14:56

Фото: Жанна Биятан

В лаборатории провели комплексное исследование, включающее в себя проверку на маркировку товара, и исследование "DN Animal Ident Pig HS-метод выделения ДНК и содержания ДНК свинины". Согласно протоколу на содержание ДНК животного №1021/711 от 23.10.2024 года, по методу выделения "DNAnimalIdentPigHS", ДНК свиньи в продукте не было. По Протоколу № 1021/715 от 24.10.2024 года на исследование пищевых продуктов на содержание ДНК животного методом выделения "DN Animal Ident Chicken" была обнаружена ДНК курицы. Однако производитель указал эту информацию в составе.

Также колбасу проверили на соответствие техническому регламенту Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки". Специалисты выявили, что маркировка на товаре была только на русском языке. На государственном она отсутствовала.

"В соответствии со статьей 25 Закона РК "О защите прав потребителей" информация, предоставленная только на одном либо на иностранном языке, считается непредставленной. Частью 1 статьи 425 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" предусмотрено наказание за нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов и технических регламентов, не повлекших причинение вреда здоровью человека. По этой статье предусмотрен штраф от 30 до 1600 МРП в зависимости от субъекта предпринимательства", – добавила Жанна Биятан.

Специалисты рассказали, какой должна быть качественная вареная колбаса. В составе продукта должно быть мясо, также производитель может добавить сою, молоко или яичный белок. Кроме того, в вареную колбасу часто добавляют крахмал и глутамат натрия. Важно помнить, что розовый цвет не всегда является показателем качества, так как существуют красители, способные придать розовый оттенок колбасе. А аромат можно создать при помощи специальных добавок. Настоящая вареная колбаса на срезе должна быть немного сероватая (это оттенок натурального мяса), иметь плотную сухую оболочку. Продукт не должен ломаться или крошиться – это явный признак того, что в составе есть посторонние добавки. Кроме того, часто производители добавляют в колбасу не натуральный фарш, а мясо с измельченными костями. Это сильно сказывается на вкусовых качествах продукта.

В рамках государственного заказа Комитета защиты прав потребителей МТИ РК в тесном взаимодействии с общественными организациями по защите прав потребителей выявляются некачественные и небезопасные продукты питания.

Если вы столкнулись с нарушением потребительских прав, вы можете обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по месту жительства, контакты – на сайте МТИ РК (Департамент торговли и защиты прав потребителей Актюбинской области. Телефон "горячей линии": 8 (7132) 548 126).

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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