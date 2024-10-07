В Мангистауском областном обществе по защите прав потребителей подвели итоги работы с населением в Шымкенте
Социальный проект ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" реализовало с 26 марта 2024 года при поддержке Министерства торговли и Интеграции.
Цель проекта – реализация прав потребителей на получение информации о товарах, на их безопасность и качество, а также об их продавцах (изготовителях).
Задача – обеспечение безопасности и качества продукции, реализация которых осуществляется потребителям города Шымкент, путем распространения через средства массовой информации объективными и достоверными сведениями, о результатах исследований продукции аккредитованными на это организациями.
Для проведения исследований было достигнуто соглашение с РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также с Южно-Казахстанским филиалом АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".
В городе Шымкент были проведены исследования по 23-м образцам продовольственной продукции, из них только в 6-ти продукциях имелись соответствия, в остальных 17-ти продукциях были выявлены следующие несоответствия:
- 2 колбасные изделия были реализованы с просроченной датой;
- 5 продукции не имели информации на казахском языке;
- 10 продукции с признаками фальсификации, с информацией вводящей потребителей в заблуждение. Из них некоторые продукты оказались неизвестного происхождения, без перевода на государственный и русский язык. Данные пищевые продукции не должны были реализовываться на территории РК.
Результаты исследования в целях информирования потребителей опубликованы на страницах интернет ресурсов Zakon.kz и Nur.kz, на государственном и русском языках.
Помимо несоответствий продукции техническим регламентам были нарушены права потребителей, предусмотренные Законом РК "О защите прав потребителей".
Предприниматели зачастую не соблюдали температурный режим при реализации товаров. На рынках в жаркую погоду на уличных прилавках реализовывались колбасные изделия.
При покупке продукции многие продавцы не выдавали фискальные и товарные чеки, что является нарушением статьи 284 Кодекса об административных правонарушениях.
По данному факту были направлены заявления в соответствующий орган государственных доходов.
В ходе реализации проекта выяснилось, что доказать факт покупки небезопасного товара простому потребителю очень сложно.
Для этого потребитель должен знать четкий алгоритм, а фото магазинов и переводы на Каспи не являются достаточными доказательствами, если даже был указан адрес продажи.
"Другая проблема, если вам не выдан фискальный чек, то свои права невозможно защитить, путем подачи жалобы в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Это твердо утверждает Предпринимательский Кодекс, где основанием для жалобы является обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств".
По иерархии нормативно-правовых актов Предпринимательский Кодекс РК стоит выше, чем Закон "О защите прав потребителей", где потребитель имеет право на приобретение безопасного товара (работы, услуги).
Поэтому если даже права потребителей, каким-то образом нарушены, необходимо следовать алгоритму:
- не покупать продукт, если не выдают фискальный или товарный чек, с наименованием продавца, ИИН/БИН и адресом;
- с момента покупки некачественного и небезопасного продукта потребитель должен успеть обратиться в соответствующие органы в течение двух месяцев. Но при этом нужно твердо знать, какой орган, что рассматривает, иначе есть риск пропустить срок обращения;
- далее, можно обратиться в суд, с гражданским иском и возместить причиненный вред.