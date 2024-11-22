Исполнение поручений Токаева: свыше 10 тысяч новых мест в общежитиях вводится в 2024 году

Одним из важных направлений развития страны является обеспечение граждан доступным и качественным образованием в том числе через строительство новых студенческих общежитий.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил задачу обеспечить ввод не менее 50 тысяч новых койко-мест в общежитиях вузов и колледжей к 2025 году.

В настоящее время Министерствами науки и высшего образования, просвещения совместно с регионами активно ведется работа в этом направлении. В целях реализации поручений главы государства в стране ежегодно вводится свыше 10 тысяч новых койко-мест. Так, с 2018 года в стране для студентов вузов и колледжей введено 211 общежитий на 50 966 человек.

Фото: пресс-служба АО "Финансовый центр"

"На сегодняшний день в регионах и городах республиканского значения активно ведутся строительно-монтажные работы, объекты введены в эксплуатацию, и сегодня студенты уже проживают в новых комфортных домах. По состоянию на ноябрь текущего года введено в эксплуатацию 29 общежитий на 8 575 мест. До конца года ожидаем ввод еще 1,5 тысячи койко-мест". Председатель правления АО "Финансовый центр" Аскар Ибраимов

Новые современные общежития уже открылись в городах Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Павлодарской, Атырауской, Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанкой и Жамбылской областях.

Фото: пресс-служба АО "Финансовый центр"

Отметим, что в целях сокращения потребности мест в студенческих общежитиях государством работает механизм размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях, который предполагает поэтапное возмещение инвестиционных расходов со стороны государства застройщику, а также широкое участие субъектов предпринимательства в данной сфере.

"В связи с большим притоком студентов в Астаны и Алматы министерствами совместно с акиматами созданы проектные офисы по принципу одного окна для работы с инвесторами по вопросам строительства и реконструкции студенческих общежитий. На ежедневной основе в проектный офис обращаются большое количество инвесторов, желающих внести свой вклад в строительство общежитий. Только в Астане на следующий год по предварительным данным запланирован ввод не менее 1500 новых койко-мест". Аскар Ибраимов

Лидирующим городом по количеству студентов является Алматы. За прошлый год с момента открытия проектного офиса в городе предпринимателями и вузами введено в эксплуатацию 14 общежитий. В текущем году согласно Дорожной карте планируется завершить ввод еще 7 объектов на 4000 койко-мест.

Фото: пресс-служба АО "Финансовый центр"

Концепция самого механизма заключается в партнерстве государства и частного сектора. Частный застройщик в лице инвестора, учебного заведения либо предпринимателя за счет собственных средств осуществляет ввод объекта. При успешном вводе государство осуществляет размещение целевого государственного заказа. И здесь необходимо отметить три важных параметра.

Первое – принцип размещения. Главным условием размещения госзаказа является факт проживания студента. То есть работает принцип подушевого финансирования. Госзаказ размещается во всех организациях, осуществивших ввод новых общежитий путем строительства или реконструкции за исключением государственных учреждений.

Второе – срок размещения. Госзаказ размещается сроком на 6 лет при строительстве и 8 лет при реконструкции объекта.

Третье – размер выплат. Ежегодный размер госзаказа на одного студента составляет: при строительстве в течение 6 лет ежегодно будет оплачивать 230 МРП в Алматы и 195 МРП в других регионах страны. При реконструкции здания в течение 8 лет выплачивается 92 МРП в городах Астана и Алматы, 47 МРП в других регионах страны на одного студента в год (в 2024 году один месячный расчетный показатель равен 3692 тенге). При этом первые 12 месяцев госзаказ выплачивается с учетом поправочного коэффициента, который равен двум (то есть количество проживающих студентов умножается на 2, но не более проектной мощности).

Согласно данному механизму, главным требованием со стороны государства является то, что целевое назначение построенного общежития не должно будет меняться в течение 20 лет. Второе требование – в общежитии должны проживать только студенты, докторанты и магистранты.