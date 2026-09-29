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События

В Казахстане прошла международная конференция по современной онкологии

конференция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:50 Фото: Национальный научный онкологический центр
23-26 сентября в Национальном научном онкологическом центре состоялась Международная научно-практическая конференция ONCO FUTURE KAZAKHSTAN 2026. Специалисты из 29 стран обсудили актуальные направления развития онкологии, сообщает Zakon.kz.

В этом году темой конференции стала "Точная онкология • Тераностика • Искусственный интеллект". В программе были представлены современные разработки и практический опыт в области ядерной медицины, высокотехнологичной хирургии, трансплантации и реабилитации. Отдельную сессию посвятили цифровизации здравоохранения.

В работе конференции приняли участие представители Министерства здравоохранения Казахстана, ведущих медицинских и онкологических центров страны и зарубежья. К дискуссиям также присоединились эксперты Всемирной организации здравоохранения, Международного агентства по атомной энергии и Международного агентства по изучению рака.

Одним из центральных событий стало пленарное заседание, где обсуждались ключевые направления развития онкологической помощи – от профилактики и раннего выявления заболеваний до внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

Пленарную сессию открыл председатель Правления Национального научного онкологического центра Жандос Буркитбаев. В своем докладе он рассказал о возможностях ННОЦ и внедрении передовых технологий в клиническую практику.

У нас уже сформирован комплекс, который позволяет проводить диагностику и лечение в рамках одного центра. Мы используем ПЭТ/КТ, ПЭТ-МРТ и ОФЭКТ, проводим молекулярно-генетическую диагностику, а для лечения применяем радионуклидную, лучевую и протонную терапию. Жандос Буркитбаев

Отдельное внимание на конференции уделили подготовке кадров и международному взаимодействию. Участники обсудили обмен опытом и технологиями, совместные исследования и возможности дальнейшего профессионального сотрудничества.

ONCO FUTURE KAZAKHSTAN 2026 стала площадкой для прямого диалога клиницистов, ученых и представителей международных организаций.

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Айсулу Омарова
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