Сломать стереотипы: как девушки в армии осваивают мужские профессии

В рамках поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева в целях продвижения в обществе идеи трудолюбия и профессионализма 2025 год объявлен годом рабочих профессий. В армии немало людей труда, но есть и такие знатоки своего дела, которые могут по-настоящему удивить.

С одним из таких профессионалов журналист информационного агентства Zakon.kz познакомился в Караганде.

Привычнее, когда за токарным станком стоят сильные мужчины. Обрабатывать и растачивать металлические детали, выполнять их калибровку, сверлить, нарезать резьбу – в армии все это под силу не только мужским, но и женским рукам.

Хрупкая фигурка, уверенная походка, удивительные красота, женственность, а главное отзывчивость и жизнерадостный характер – так можно характеризовать рядовую Айгуль Тусупбаеву – специалиста-токаря ремонтной роты воинской части 31775 регионального командования "Астана" Вооруженных сил РК.

Айгуль – четвертый ребенок в многодетной семье. С детства она отличалась твердым, как сталь, характером, но тогда родители и предположить не могли, что она посвятит себя работе с металлом. Выросла девочка в городе Сатпаеве, окончила Жезказганский университет имени Байконурова по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты". А после переезда в Караганду вышла замуж за шахтера и работала в частном токарном цеху.

"Когда меня пригласили на службу в воинскую часть 31775, я согласилась почти не раздумывая. Хотелось увидеть изнутри, как проходит военная служба и смогу ли я стать настоящей военной", – поделилась воспоминаниями Айгуль Тусупбаева.

Увидев в подразделении эту хрупкую девушку, командиры не могли представить ее работающей за громоздким металлорежущим станком. В лучшем случае – в столовой, с половником в руках. Но Айгуль быстро сломала все стереотипы, прочно обосновавшись в ремонтной роте.

"В основном, обтачиваю детали. Например, патрон диаметром 250 миллиметров, изготавливаю "пальцы", втулки. Командование удивилось мне сначала, а так с удовольствием, даже с радостью на работу взяли", – рассказала она.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Супруг Айгуль трудится сварщиком в шахте Нурказган. И когда он уезжает на вахту, то не переживает – супруга справится с любыми бытовыми делами. В семье рядовой Тусупбаевой подрастают три сына, которых родители с детства приучают к труду.

"Я смотрю на сегодняшнюю молодежь. Мало кто хочет работать руками. В основном все хотят быть юристами, экономистами, IT-специалистами. А мне нравится чувство, когда по моему желанию металл превращается в деталь, деталь применяется в технике, техника служит людям. Я бы очень хотела, чтобы сыновья пошли по нашим стопам, чтобы каждого из них смело можно было назвать "Человек труда", – поразмышляла Айгуль.

Она уверена, что на первом месте в обществе должны быть ценности честности, трудолюбия, патриотизма и профессионализма. Наступающий Год труда призван привлечь внимание к разным профессиям, к специалистам своего дела и повысить статус людей труда.