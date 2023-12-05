В Азербайджане состоялись Дни культуры Казахстана

В рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева 2-5 декабря в Баку прошли Дни культуры Казахстана.

В целях укрепления культурных связей и развития отношений между двумя странами в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан было заключено соглашение о проведении Дней взаимной культуры.

Основные мероприятия прошли 4 декабря. В них приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, а также посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель. В этот день Аида Балаева провела ряд двусторонних встреч, в ходе которых были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере культуры.

Одной из ключевых стала встреча с помощником президента – руководителем отдела внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Фото: пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана

"Наш президент уделяет особое внимание развитию взаимоотношений с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют взаимные визиты глав государств. Партнерские отношения развиваются на высоком уровне, охватывая все сферы. Это связано с общим культурным наследием и родственными связями, основанными на сходстве языка, религии, обычаев и традиций. По поручению Касым-Жомарта Токаева в городе Физули завершается строительство Центра детского творчества имени Курмангазы. Это подарок казахского народа азербайджанскому, олицетворяющий дружбу и взаимную поддержку. Я уверена, что он станет символом братских отношений между двумя народами", – подчеркнула министр.

"Страны Центральной Азии - приоритет и новые возможности для Азербайджанской республики. Особый интерес для нас представляет кинематографический опыт Казахстана. Хорошее развитие у вас получила и мультипликация, особенно, что связано с историей и мифологией", – отметил в свою очередь Хикмет Гаджиев.

Аида Балаева пообещала оказать всяческую поддержку в данном направлении.

В ходе встречи с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли министр подчеркнула заинтересованность в усилении работы по созданию анимационных фильмов для детей, проведении мастер-классов для молодых художников, исследовательских проектов, в целом, развитии научного туризма, культурного волонтерства, книгоиздания.

Фото: пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана

Адиль Керимли рассказал, что Азербайджан в числе тюркоязычных стран участвует в проекте по созданию анимационного фильма о Ходже Насреддине и попросил оказать содействие в организации съемок на территории Казахстана.

Аида Балаева передала коллеге проект Дорожной карты по взаимодействию между двумя странами, охватывающий сферы культуры архивного дела, информации, волонтерства и молодежной политики.

В рамках данного документа стороны планируют тесно сотрудничать в организации культурных мероприятий, научных археологических исследований, создании общей платформы по обмену мнениями и информационными материалами по вопросам охраны и использования объектов историко-культурного наследия и научно-реставрационным работам. Предусмотрены презентации книг народных писателей двух стран, перевод художественной литературы, реализация совместных медиапроектов, обмен анимационным, документальным и художественным контентом, лучшими волонтерскими практиками и проектами. Ряд мероприятий запланирован в сфере креативной индустрии.

На встрече с министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым были рассмотрены перспективы взаимодействия в сфере молодежной политики.

В частности, казахстанская сторона предложила продолжить развитие сотрудничества посредством организации молодежных мероприятий по креативной индустрии, экологических акций, выставок. Это позволит активизировать обмен опытом и знаниями, а также развить творческий потенциал и предпринимательские навыки у молодежи.

Во второй половине дня в культурном центре Гейдара Алиева открылась выставка изобразительного искусства Казахстана, на которой была представлена экспозиция из 46 уникальных произведений молодых казахстанских художников, работающих в разных жанрах и стилях.

Ее посетили председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, министры, депутаты, послы, деятели культуры, науки и искусства Азербайджанской республики.

"Выставка представляет собой духовную визуализацию культурного возрождения двух народов. Народов, которые по праву гордятся общими корнями и великим прошлым, сегодня вместе преобразуют настоящее и строят достойное будущее, стремятся к миру и процветанию не только в своих странах, но и во всем регионе. Конечно, то духовное богатство, которое здесь представлено вам глазами художников невозможно передать словами. Его надо увидеть сердцем. Экспозиция сегодняшней выставки представлена работами молодых художников. Наряду с традиционными формами изобразительного искусства, такими как живопись, графика, вышивка, декоративно-прикладное искусство, здесь представлены и новые виды - инсталляция и арт-объекты девяти отечественных авторов. Важна энергетика, которую несут авторы этих бесценных произведений, придавая духовный заряд молодым казахским и азербайджанским талантам. Я уверена, что сегодняшняя выставка исполнит свою миссию духовного сближения двух братских народов!" - подчеркнула министр культуры и информации РК.

В числе тех, кто представил свои уникальные работы художник Нурлан Сатаев, картины которого рассказывают о гармонии кочевника и природы, творения Аманжола Султана погружают зрителя в романтику и идиллию современной казахской семьи. Жанна Нугербек представила новый концептуальный вид скульптуры.

Фото: пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана

Большой интерес у гостей выставки вызвали работы Асель Сабыржанкызы. Молодой художник, известный в Казахстане как Ассоль, использует уникальную технику живописи на коврах. Ею создано 14 образов женщин из тюркской истории. В их числе портреты цариц Великой степи и амазонок.



В рамках Дней она посетила Музей ковров, где, вдохновившись увиденным, написала портрет великой поэтессы Хуршидбану Натаван. Портрет был передан в дар азербайджанской стороне.

Завершил Дни культуры грандиозный гала-концерт мастеров искусства Казахстана.

Выступая с приветственным словом Аида Балаева отметила, что Дни культуры - это не просто одно из важнейших событий 2023 года, а закономерный итог политического, социально-экономического и культурно-гуманитарного сближения двух стран, ставшего возможным благодаря воле и усилиям Глав государств.

"Сегодня Казахстан переживает эпоху больших перемен. Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев последовательно реализует комплекс реформ, направленных на всестороннее экономическое развитие государства, демократизацию, повышение уровня общественной культуры, соблюдение законности и порядка. Азербайджан - место, где миссионеры наших культур и послы духовности общаются без переводчиков и посредников. В эти дни мы в очередной раз убедились, что наше взаимное сотрудничество в сфере культуры и искусства имеет огромный потенциал. Уверена, что сегодняшний культурно-творческий диалог между двумя странами найдет свое логическое продолжение. Мы близкие по корням и духу, философии и системе ценностей братские народы. Для нас это ценный и неоспоримый факт", – подчеркнула Аида Балаева.

Фото: пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана

В гала-концерте приняли участие Народная артистка Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Роза Рымбаева, кавалер ордена "Құрмет" Зарина Алтынбаева, Заслуженные деятели Казахстана Алишер Каримов, Медет Чотабаев, Айгерим Бекетаева, государственный ансамбль танца "Салтанат", коллективы "IL Canto", "Violas", "T&Y", "Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова", а также группы "Улытау", ансамбль "Сазген сазы".

Добавим, что в 2024 году в Казахстане пройдут Дни азербайджанской культуры.