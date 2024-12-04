Арт-объект на алматинском Арбате как символ коллаборации творчества и финтеха

На популярной у алматинцев улице появилась инсталляция "Город в плюсе", посвященная запуску виртуальной карты Яндекс Плюс Forte.

В создании арт-объекта приняли участие алматинские художники Uno.Raf, Алишер Сеитов, Anstzia will, Aigerim Sattar, Steve Duddits, Алишер Хасанов и команда 180 prod.

В этой инсталляции сошлись идеи финансовой грамотности, народная мудрость в форме казахских пословиц о бережливости и трудолюбии, а также узнаваемые образы Алматы и его людей и даже новинки из мира финтеха.

Фото: Яндекс Плюс

Арт-объект "Город в плюсе" – это стилизованный образ Алматы, иллюстрация повседневности, когда карта Яндекс Плюс Forte может сделать ежедневные траты более приятными. В образах арт-объекта считываются достопримечательности Алматы, подчеркивающие энергию города.

"Тарта жесең – тай қалар, қоя жесең қой қалар"

В инсталляцию вписаны казахские пословицы о разумном отношении к деньгам, труду и саморазвитию. Народная мудрость выражена не только словами, но и стилизованными сценками с акцентом на финансовые лайфхаки. Например, когда кешбэк по карте поможет сэкономить на покупке любимого утреннего кофе, оплате поездок с помощью сервиса Яндекс Go или доставки от Яндекс Еды.

Фото: Яндекс Плюс

В лучших традициях стритарта художники интегрировали в картину не только узнаваемые объекты Алматы, но и звезд театра, спорта и музыки. И даже больше.

Арт-объект визуализирует преимущества виртуальной карты Яндекс Плюс Forte. Например, кешбэк до 20% на сервисы Яндекса в Казахстане: такси, еду, самокаты, заправки, заказы билетов. А еще карта предлагает до 1% кешбэка на другие покупки по карте вне экосистемы Яндекса. Пользователи могут ощутить реальную выгоду от карты в повседневной жизни. Привлекательные условия созданы для того, чтобы каждый мог осознанно управлять своими финансами и находить баланс между удовольствиями и выгодой.

Фото: Яндекс Плюс

Арт-объект будет стоять на Арбате до 20 декабря. В четверг, 5 декабря, алматинский фотохудожник Виктор Магдеев проведет бесплатную фотосессию для всех желающих изучить финансовые лайфхаки, казахские народные пословицы и проверить свое знание Алматы и культурного контекста города.

Фото: Яндекс Плюс