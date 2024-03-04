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Сотни людей заполнили Арбат после землетрясения

Сотни людей заполнили Арбат после землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:02 Фото: Zakon.kz
Почувствовав сильные толчки утром 4 марта 2024 года алматинцы посмешили покинуть дома и рабочие места. Очевидец поделился с Zakon.kz видео, как жители и гости города заполнили одну из популярных улиц города.
Сотни людей заполнили Арбат после землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:02

Фото: Zakon.kz

Сотни людей заполнили Арбат после землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:02

Фото: Zakon.kz

Кроме того, скопление людей наблюдается и у крупных бизнес-центров.

Сотни людей заполнили Арбат после землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:02

Фото: Zakon.kz

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Эпицентр землетрясения, которое произошло в Алматы, находился всего в 31 километре от города.

Землетрясение в городе зарегистрировали в 11:22.

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Также в акимате города заявили, что Ерболат Досаев проводит работу в оперативном штабе, где обсуждается дальнейший план действий.

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