Сотни людей заполнили Арбат после землетрясения
Фото: Zakon.kz
Почувствовав сильные толчки утром 4 марта 2024 года алматинцы посмешили покинуть дома и рабочие места. Очевидец поделился с Zakon.kz видео, как жители и гости города заполнили одну из популярных улиц города.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Кроме того, скопление людей наблюдается и у крупных бизнес-центров.
Фото: Zakon.kz
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Эпицентр землетрясения, которое произошло в Алматы, находился всего в 31 километре от города.
Землетрясение в городе зарегистрировали в 11:22.
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Также в акимате города заявили, что Ерболат Досаев проводит работу в оперативном штабе, где обсуждается дальнейший план действий.
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