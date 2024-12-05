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Министр обороны торжественно открыл в Алматы развивающий центр для детей и подростков

Министр обороны торжественно открыл в Алматы развивающий центр для детей и подростков, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:00 Фото: МО РК
В капитально отремонтированном здании клуба, ранее находившегося в ведении Центра парашютной подготовки, открылся детский центр "Жас десантшы".

Идея рационального использования пустующего здания принадлежит начальнику Алматинского регионального гарнизона, командующему Десантно-штурмовыми войсками генерал-майору Алмазу Джумакееву.

Министр обороны торжественно открыл в Алматы развивающий центр для детей и подростков, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:00

Фото: МО РК

В течение полугода в старом клубе проводился капитальный ремонт. Большую спонсорскую помощь при оборудовании кабинетов, актового зала и сцены оказали алматинские бизнесмены.

Министр обороны торжественно открыл в Алматы развивающий центр для детей и подростков, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:00

Фото: МО РК

"В семьях алматинских десантников свыше 3000 детей школьного возраста. Почти все они проживают в близлежащих районах. Для них уже сегодня на бесплатной основе функционируют секции по роботехнике, шахматам, ораторскому мастерству, мобилографии, хореографии, рисованию, английскому языку и обучению игре на домбре. В них занимаются свыше 150 детей. В ближайших планах – запустить звукозаписывающую студию, а также столярное и плотницкое дело", – рассказала руководитель центра служащая Вооруженных сил РК Адалят Насырова.
Министр обороны торжественно открыл в Алматы развивающий центр для детей и подростков, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:00

Фото: МО РК

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков осмотрел помещения центра, посетил занятия и концерт, поставленный творческим коллективом алматинской десантно-штурмовой бригады имени Райымбек батыра и детской вокальной студии.

Министр обороны торжественно открыл в Алматы развивающий центр для детей и подростков, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:00

Фото: МО РК

"Выражаю большую благодарность командующему Десантно-штурмовыми войсками генерал-майору Алмазу Джумакееву и всему коллективу службы по работе с членами семей военнослужащих за огромную работу, проделанную в кратчайшие сроки. Дети – наше будущее, и они возьмут в свою жизнь то, что мы заложим в них сейчас. И кем бы они не работали, где бы не служили: в десантных войсках, в пехоте, в Силах специальных операций, – они вырастут настоящими патриотами", – подчеркнул министр обороны.

Воспитанник центра "Жас десантшы" Амирхан Абдумажитов посещает уроки английского языка. Для его семьи открытие рядом с домом развивающего центра с бесплатными кружками решило вопрос организации свободного времени Амирхана. Он записался на занятия одним из первых. Школьник поблагодарил министра обороны и командующего Десантно-штурмовыми войсками за возможность заниматься не только в языковой секции, но и в других кружках.

Айсулу Омарова
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