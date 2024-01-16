В Алматы после капитального ремонта открыли детсад на 280 мест

В Бостандыкском районе Алматы открыл свои двери после капитального ремонта государственный детский сад №113, сообщает Zakon.kz.

Ремонтные работы были начаты в сентябре 2021 года, их проводила подрядная организация ТОО "SKS Инжиниринг". В Акимате отметили, что сроки ремонта были затянуты по причине несвоевременного исполнения обязательств подрядчиком, в результате чего в судебном порядке на него наложили штраф.



"В детском саду полностью отремонтировали кровлю и фасад здания, ремонт также сделали во внутренних помещениях. В здании заменили оконные и дверные блоки, систему электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения, проведена отделка помещений, утеплен и облицован фасад. Установили видеонаблюдение, освещение территории сада. Здание полностью преобразилось не только снаружи, но и внутри", – рассказали в акимате.

С 25 декабря 2023 года стартовал прием детей. Всего в детском саду работают 12 групп. Количество мест предназначено для 280 воспитанников и на текущий момент детский сад заполнен наполовину.

Прием детей в детский сад осуществляется через сайт Balabagsha bilimalmaty, до полного заполнения детского сада.

Ранее в Министерстве просвещения рассказали, какие документы необходимы для зачисления ребенка в организацию дошкольного образования.