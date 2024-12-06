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Пресс-релизы

В морской столице Казахстана более 200 солдат присягнули на верность Родине

Актау, присяга, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 14:43 Фото: Министерство обороны РК
В Актауском гарнизоне на военном плацу бригады противовоздушной обороны состоялась торжественная церемония приведения молодых бойцов к Военной присяге, сообщает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Мажилиса Парламента Наталья Дементьева, ветераны Вооруженных сил, Афганской войны, командиры бригад гарнизона, представители комитета солдатских матерей, родные и близкие воинов.

присяга, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 14:43

Фото: Министерство обороны РК

Солдаты, призванные осенью текущего года из Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей, поклялись защищать Родину и государственные интересы независимого Казахстана.

присяга, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 14:43

Фото: Министерство обороны РК

Командир бригады подполковник Марат Кудабаев подчеркнул важность принятия присяги для каждого военнослужащего.

"Военная присяга – это нерушимый закон защитника Отечества. С ее принятием вы обязуетесь добросовестно изучать военное дело и стойко переносить трудности службы. Это мужская работа, и она пойдет вам на пользу закалит характер и укрепит тело. Желаю настойчивости и успехов на этом пути", – сказал он.

До принятия присяги солдаты прошли курс молодого бойца. Они ознакомились с историей и традициями воинской части, изучили тактико-технические характеристики вооружения и техники, основы государственно-правовой, строевой и огневой подготовки.

присяга, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 14:43

Фото: Министерство обороны РК

Депутат Наталья Дементьева от души поздравила своего сына и его сослуживцев, принявших на себя священное обязательство по защите Родины, с этим знаменательным событием. Она пожелала им терпения, мужества и силы духа.

Молодых солдат также напутствовали ветераны, общественные деятели и родители.

присяга, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 14:43

Фото: Министерство обороны РК

присяга, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 14:43

Фото: Министерство обороны РК

Для гостей части также были организованы показательные выступления с элементами рукопашного боя и дефиле с оружием. Затем состоялась экскурсия по воинской части с показом образцов вооружения и военной техники, учебных классов, казарм и столовой.

присяга, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 14:43

Фото: Министерство обороны РК

Родители смогли ознакомиться с условиями службы сыновей, получить ответы на интересующие вопросы и контактные данные командования. В этот день солдаты ушли в свое первое увольнение.

Андрей Дюсупов
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