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Пресс-релизы

Группа компаний "ПетроКазахстан" поздравляет легенду оперного искусства Бибигуль Тулегенову с юбилеем!

Группа компаний ПетроКазахстан поздравляет легенду оперного искусства, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 10:00 Фото: из личного архива Бибигуль Тулегеновой
Бибигуль Ахметовна – народная артистка СССР и КазССР, Герой Социалистического Труда, лауреат государственных премий, профессор и академик, обладательница множества наград и регалий.

Уникальный голос, творческое мастерство и преданность искусству Бибигуль Ахметовны прославили Казахстан на мировой сцене, став символом духовного и культурного богатства казахского народа.

Ее вклад как педагога и наставника способствовал воспитанию нового поколения талантливых артистов, а научная и творческая деятельность продолжают вдохновлять и служить примером для многих.

В этот знаменательный день желаем Бибигуль Ахметовне крепкого здоровья, душевной гармонии и благополучия!

Группа компаний ПетроКазахстан поздравляет легенду оперного искусства, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 10:00

Фото: из личного архива Бибигуль Тулегеновой

Айсулу Омарова
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