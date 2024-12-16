Группа компаний "ПетроКазахстан" поздравляет легенду оперного искусства Бибигуль Тулегенову с юбилеем!

Бибигуль Ахметовна – народная артистка СССР и КазССР, Герой Социалистического Труда, лауреат государственных премий, профессор и академик, обладательница множества наград и регалий.

Уникальный голос, творческое мастерство и преданность искусству Бибигуль Ахметовны прославили Казахстан на мировой сцене, став символом духовного и культурного богатства казахского народа.

Ее вклад как педагога и наставника способствовал воспитанию нового поколения талантливых артистов, а научная и творческая деятельность продолжают вдохновлять и служить примером для многих.

В этот знаменательный день желаем Бибигуль Ахметовне крепкого здоровья, душевной гармонии и благополучия!