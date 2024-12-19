Международный аэропорт Астаны: новый уровень в 2024 году

В 2024 году Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев продемонстрировал уверенный рост экономических показателей. Приход нового управленческого состава в лице арабской компании Terminals Astana Airport Management стал ключевым драйвером преобразований.

По мнению эксперта в сфере авиации Куаныша Тайшибекова, благодаря активной работе с международными авиакомпаниями аэропорт в 2024 году расширил маршрутную сеть, добавив рейсы в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европейского Союза.

"Это позволило увеличить количество международных рейсов и привлечь как бизнес-путешественников, так и туристов. В результате пассажиропоток вырос, укрепляя статус аэропорта как важного транспортного узла региона". Куаныш Тайшибеков

Как подчеркнул спикер, только за первый квартал 2024-го аэропорт уже превысил показатели аналогичного периода прошлого года – 1,84 млн пассажиров, на 25% больше.

"Исходя из этого, можно сделать вывод, что финансовые показатели аэропорта демонстрируют стабильный рост. Выручка от операционной деятельности увеличивается за счет оптимизации использования коммерческих площадей. Новые зоны duty-free, расширенные фудкорты и улучшенные условия для арендаторов привлекли больше клиентов и партнеров. Эти меры положительно сказались на доходах и диверсифицировали источники прибыли".

Эксперт в сфере авиации считает, что менеджменту удалось убрать монополию "некоторых" игроков в воздушной гавани в сфере услуг.

Вместе с тем, продолжает он, аэропорт начал масштабную модернизацию инфраструктуры, опираясь на поддержку иностранных инвесторов и международных финансовых организаций. В числе ключевых изменений – внедрение энергосберегающих технологий, цифровизация процессов управления и автоматизация работы терминалов – инициатив, которые позволили снизить эксплуатационные расходы и повысить экологическую устойчивость.

"Особое внимание было уделено внедрению современных технологий обработки пассажиропотока. Биометрическая идентификация и автоматизированные пункты контроля безопасности сократили время ожидания, улучшив общий пользовательский опыт. Открытие комфортных лаунж-зон и модернизация системы навигации внутри терминалов повысили привлекательность аэропорта для транзитных пассажиров. Согласно исследованиям, уровень удовлетворенности пассажиров значительно вырос" – делится Куаныш Тайшибеков.

Грузооборот аэропорта также увеличился благодаря новым партнерским соглашениям с крупными логистическими операторами, заверил он. Введение гибкой тарифной политики и программ лояльности для карго-партнеров сделало аэропорт важным узлом для международных грузовых маршрутов.

В марте 2024 года аэропорт Астаны стал единственным аэропортом Казахстана, прошедшим ISAGO. Эта сертификация подтверждает соответствие аэропорта международным стандартам безопасности и передовой практике наземного обслуживания.

В июне 2024 года был подписан Меморандум о взаимопонимании с Международной ассоциацией грузовых авиаперевозок (TIACA), что, как рассчитывают в аэропорту, позволит расширить сотрудничество и усилить поддержку в глобальной сети грузовых авиаперевозок.

"Эффективное управление, направленное на привлечение инвестиций, внедрение инновационных технологий и диверсификацию доходов, укрепило позиции аэропорта как одного из ведущих авиационных хабов Центральной Азии. Новый менеджмент продолжает реализовывать масштабные проекты, направленные на дальнейшее повышение качества обслуживания и расширение возможностей аэропорта", – подытожил спикер.

Международный аэропорт Астаны уверенно движется к достижению амбициозных целей, укрепляя свои позиции на международной арене и создавая условия для долгосрочного роста.

