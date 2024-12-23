Решение задач дорожной отрасли – в партнерстве науки и бизнеса

В последние годы в дорожной отрасли Казахстана происходят значительные изменения. Подрядчики внедряют новые технологии, обращаются к независимым лабораториям и занимаются профессиональным развитием сотрудников.

Этот тренд отражает общее стремление к повышению качества строительства и эксплуатации дорог.

На уровне общества также растет понимание важности компетенций специалистов и внедрения инновационных подходов. Государственные инициативы все чаще фокусируются на необходимости применения передовых технологий.

Советские дороги, созданные с учетом нагрузок своего времени, были качественными, но современная инфраструктура и рост количества автотранспорта требуют поиска новых решений, внедрения технологий. Сегодня Казахстан стоит перед амбициозной задачей: расширить сеть автодорог и адаптировать их к новым стандартам, чтобы справляться с возросшей интенсивностью движения.

Поставщики дорожно-строительных материалов также пересматривают свои стратегии. Сегодня недостаточно просто продавать продукцию – необходимо учитывать специфику местных условий. Даже если материал показал высокие результаты за рубежом, без адаптации к климатическим и геологическим особенностям Казахстана он может оказаться неэффективным.

Подрядчики уже начинают понимать, что выбор неподходящего поставщика может привести к потерям, а это, в свою очередь, стимулирует рынок к переменам.

Решение ключевых задач отрасли невозможно без активного взаимодействия с научным сообществом. Ученые КаздорНИИ на протяжении многих лет изучают климатические зоны и гидрогеологические особенности регионов Казахстана. Эти исследования легли в основу технологии "Суперасфальта", которая будет внедрена в 2025 году.

Новая технология предусматривает использование добавок и модификаторов, адаптированных к конкретным условиям участков ремонта или строительства. Это позволит создавать дороги, устойчивые к растрескиванию, деформации и усталостному разрушению.

Важным примером успешного подхода является деятельность BG Trade. В своей работе компания опирается на научные исследования КаздорНИИ и активно внедряет инновации, соответствующие климатическим и технологическим требованиям Казахстана.

Фото: КАЗДОРНИИ

"Мы занимаем лидирующие позиции на рынке и нацелены на поставку высококачественных материалов. Сегодня наш ассортимент включает ключевые продукты, такие как защитно-восстанавливающий состав "Брит" ЗВС-Р и битумно-полимерная мастика "Брит" Т от нашего партнера", – отметил генеральный директор BG Trade Ильяс Байдуллаев.

"Брит" ЗВС-Р обладает уникальными проникающими свойствами, восстанавливающими прочность покрытия и предотвращающими образование трещин. Этот состав является примером экономически выгодного и экологически безопасного решения, позволяющего продлить срок службы дорог.

Фото: КАЗДОРНИИ

"Брит" Т, в свою очередь, отличается высокой морозо- и теплостойкостью, обеспечивает герметизацию трещин и восстанавливает верхние слои асфальтобетонных покрытий.

Продукция проходит тщательное тестирование, что позволяет BG Trade успешно применять ее в крупных дорожных проектах Казахстана.

"У нас комплексный подход к продвижению продукции. Важной частью этой стратегии является тесное взаимодействие с подрядчиками. Мы стремимся оказывать поддержку партнерам на всех этапах строительства. Также мы нацелены на развитие сотрудничества с научным сообществом Казахстана, в котором лидирующую позицию исторически занимает КаздорНИИ – единственное в своем роде научное учреждение республики с признанным авторитетом", – подчеркнул Ильяс Байдуллаев.

Компания BG Trade убеждена, что ключом к успеху является полная вовлеченность в решение общих задач отрасли, а также внедрение инновационных и устойчивых технологий. Это поможет строить безопасные и долговечные дороги, соответствующие требованиям времени.