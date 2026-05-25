Память первого министра обороны Сагадата Нурмагамбетова почтили в городах Казахстана

В воинских частях, учреждениях, военных вузах и колледжах прошли мероприятия, посвященные 102-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

В городе Акколь Акмолинской области почтить память первого министра обороны независимого Казахстана собрались заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Бауыржан Ибатулин, аким Аккольского района Биржан Абдрахманов, военнослужащие, местные жители, кадеты военного колледжа и школьники.

Фото: МО РК

В мероприятии также приняли участие ветераны Вооруженных сил генерал-майоры Алихан Джарбулов, Едиль Уразов, Кажыгали Мукатов и племянник героя – подполковник в отставке Келген Нурмагамбетов.

"Генерал армии Сагадат Нурмагамбетов – историческая личность, внесшая неоценимый вклад в укрепление независимости страны и становление Вооруженных сил Казахстана. Его мужество, беззаветная верность воинскому долгу и Родине – яркий образец служения стране и умения ставить интересы государства превыше всего. Светлый образ и имя Халық қаһарманы навечно сохранятся в памяти народа", – подчеркнул генерал-майор Ибатулин.

Фото: МО РК

В своем выступлении генерал-майор в отставке Жарбулов и аким Акколя Абдрахманов особо подчеркнули историческую роль Нурмагамбетова в формировании Вооруженных сил страны и в военно-патриотическом воспитании казахстанцев.

Мероприятие завершилось концертом творческого коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.

Торжественная церемония состоялась также в Астане в Военном колледже имени Сагадата Нурмагамбетова. В ней приняли участие руководство, преподаватели, кадеты, уланы учебного заведения, военнослужащие Акмолинского регионального гарнизона, ветераны Вооруженных сил, также студенты Казахского университета технологии и бизнеса имени К. Кулажанова.

Фото: МО РК

Возложив цветы к бюсту легендарного полководца, они почтили память Сагадата Нурмагамбетова минутой молчания. В своих выступлениях начальник колледжа полковник Газиз Тулеушев, ветераны Вооруженных сил генерал-майор Марат Нагуманов и контр-адмирал Ратмир Комратов особо отметили роль выдающегося военачальника в становлении армии Казахстана.

В Алматы у дома, где жил генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске легендарного военачальника.

Фото: МО РК

Почтить память выдающегося сына казахского народа собрались командование и военнослужащие Алматинского регионального гарнизона, ветераны, курсанты военных учебных заведений, а также дочь генерала армии – Айсулу Нурмагамбетова. Участники митинга с особым уважением вспоминали человека, имя которого навсегда вписано в историю страны и Вооруженных сил Казахстана. В знак глубокой благодарности они возложили цветы и почтили его память минутой молчания.

Мероприятия прошли в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула.