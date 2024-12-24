Смена часового пояса: министр обозначил стратегическую важность для здоровья казахстанцев

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев высказался о смене часового пояса и влиянии на здоровье и работу в эфире программы «Портрет недели» с Артуром Платоновым. Также он рассказал о Барселонской декларации и причинах выбора единого времени для Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Глава Минторговли выразил мнение о переходе Казахстана на естественный часовой пояс и значении этого события для страны.

Как отметил Арман Шаккалиев в рамках новостной программы, эта тема вызывает оживленные дискуссии в обществе, поэтому, по его словам, следует уделить особое внимание научным и социальным аспектам этого решения.

Стандартное время как основа здоровья нации

По словам министра, смена часового пояса в Казахстане обусловлена глубокими научными исследованиями и мировой практикой. Он подчеркнул, что использование естественного стандартного времени обсуждалось на протяжении 6-7 лет на международном уровне. Отмечается, что многие страны делают выбор в пользу отказа от декретного времени и перехода на естественный пояс.

"Использование стандартного природного часового пояса – это общемировая практика. В Евросоюзе, например, 27 стран находятся в одном часовом поясе, несмотря на протяженность территории в четыре тысячи километров. Эта практика основана на точных научных данных, которые невозможно игнорировать", – подчеркнул Арман Шаккалиев.

Во время эфира, министр также обратил внимание на Барселонскую декларацию, которая легла в основу международных дискуссий о вреде административного декретного времени и сезонных переводов часов. Он отметил, что документ подтвержден более чем 80 авторитетными организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, Калифорнийский институт сна, Бельгийскую и Португальскую обсерватории.

"Барселонская декларация базируется на выводах лауреатов Нобелевской премии, которые доказали вред нахождения в административно-декретном поясе и от переходов на зимнее и летнее время. Здесь задействованы институты астрофизики, биологии и хронобиологии, и их трудно обвинить в непрофессионализме", – отметил он.

Вред для здоровья от нахождения вне естественного пояса

Во время беседы глава министерства подчеркнул, что продолжительное проживание в неестественном часовом поясе оказывает вредное влияние на здоровье, включая нарушения циркадных ритмов организма, гормонального фона и психоэмоционального состояния.

"Организм человека работает по биологическим часам, синхронизированным с солнечным циклом. Когда мы живем не в своем поясе, наши циркадные ритмы нарушаются. Это приводит к десинхронозу, что влияет на выработку гормонов, таких как мелатонин и кортизол. Важно понимать, что здоровье организма – это не вопрос краткосрочного дискомфорта, это вопрос будущих поколений", – подчеркнул Шаккалиев.

Дискуссия в обществе: сторонники и противники

По мнению министра торговли и интеграции РК, одной из главных причин активного обсуждения в обществе темы о переводе времени являются социально-организационные неудобства, связанные с изменением распорядка дня. Но заметил, что восточные регионы страны особенно остро воспринимают изменения из-за раннего захода солнца. И эти неудобства связаны с организацией труда и распорядка дня, а не с самим временем.

"Мы не можем изменить восход и закат солнца, но мы можем адаптировать инфраструктуру, расписание работы и освещенность. Это административные вопросы, которые находятся в зоне ответственности местных органов", – отметил он.

Как подчеркнул министр, жители Костанайской области поднимают вопрос смены часового пояса уже 19 лет, а Кызылординская область обсуждает эту проблему последние 13 лет.

"Это не новый вопрос. Мы приняли это решение на основе научных исследований и широких дискуссий, а доводы противников смены часового пояса не подкреплены научными данными, они носят социально-организационный характер", – сказал Арман Шаккалиев.

Адаптация населения: создание условий для перехода

Также гость программы "Портрет недели" с Артуром Платоновым отметил, для минимизации дискомфорта власти страны разработали рекомендации, которые касаются изменений в системе образования и трудового расписания. Это должно помочь жителям плавно адаптироваться к новому часовому поясу.

"Стратегическая важность этого решения заключается в том, что мы делаем вклад в здоровье нации. Здоровая нация – это здоровье будущих поколений. Переход на естественный часовой пояс – это шаг к улучшению качества жизни наших граждан", – заключил Арман Шаккалиев.

Решение о переходе на естественный часовой пояс принято на основе научных данных и долгосрочных перспектив. Несмотря на временные неудобства, связанные с адаптацией, этот шаг является стратегически важным для здоровья и благополучия казахстанцев.