Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Министр о возможности сменить часовой пояс: Надо жить здесь и сейчас

Арман Шаккалиев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 13:26 Фото: primeminister.kz
На пресс-конференции в правительстве 19 ноября 2024 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, могут ли в будущем изменить решение о часовом поясе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Армана Шаккалиева, изменит ли он позицию по смене часового пояса в Казахстане, если президент или премьер-министр скажут, что нужно вернуться к прежнему.

"Есть отдельные лица, они, действительно, не обладают специальными знаниями, даже я не обладаю познаниями по астрофизике. Не скрываю этого. Но мой доклад основан на исследовании – я подчеркнул, что была Межведомственная комиссия, в ее составе было более 60 человек, там были люди со специальными познаниями, были политики, да, общественники, но это было консолидированное мнение (о смене часового пояса. – Прим. ред.)", – сказал он.

При этом министр подчеркнул, что это решение принадлежит правительству, кабинету министров.

"У нас работают профессионалы и выполняют ту работу, которая на них возложена, используя специалистов со специальными навыками и знаниями. Сегодня мы приняли решение, мы аргументируем его. А что будет завтра? Завтра может все поменяться. Надо жить здесь и сейчас", – резюмировал Шаккалиев. 

19 января 2024 года правительство приняло решение о применении 5-го часового пояса на территории страны. Соответствующие изменения были внесены в постановление "О порядке исчисления времени". Министр торговли и интеграции сообщил, что это решение принято с учетом многочисленных обращений граждан Костанайской и Кызылординской областей, которые в течение нескольких лет поднимали этот вопрос.

Читайте также

девушки красота фигуры
Новые стандарты красоты: мода на 90-60-90 ушла в прошлое
Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты
Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания на фоне укрепления доллара
Казахстанский блогер показал, как нужно реагировать на новый маникюр жены
Известный казахстанец показал, как нужно реагировать на новый маникюр жены
Мадина Мамырханова
МТИ РК Казахстан Арман Шаккалиев Смена часового пояса 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Королевская семья Саудовской Аравии, состояние
Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: