Министр о возможности сменить часовой пояс: Надо жить здесь и сейчас

На пресс-конференции в правительстве 19 ноября 2024 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, могут ли в будущем изменить решение о часовом поясе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Армана Шаккалиева, изменит ли он позицию по смене часового пояса в Казахстане, если президент или премьер-министр скажут, что нужно вернуться к прежнему.

"Есть отдельные лица, они, действительно, не обладают специальными знаниями, даже я не обладаю познаниями по астрофизике. Не скрываю этого. Но мой доклад основан на исследовании – я подчеркнул, что была Межведомственная комиссия, в ее составе было более 60 человек, там были люди со специальными познаниями, были политики, да, общественники, но это было консолидированное мнение (о смене часового пояса. – Прим. ред.)", – сказал он.

При этом министр подчеркнул, что это решение принадлежит правительству, кабинету министров.

"У нас работают профессионалы и выполняют ту работу, которая на них возложена, используя специалистов со специальными навыками и знаниями. Сегодня мы приняли решение, мы аргументируем его. А что будет завтра? Завтра может все поменяться. Надо жить здесь и сейчас", – резюмировал Шаккалиев.

19 января 2024 года правительство приняло решение о применении 5-го часового пояса на территории страны. Соответствующие изменения были внесены в постановление "О порядке исчисления времени". Министр торговли и интеграции сообщил, что это решение принято с учетом многочисленных обращений граждан Костанайской и Кызылординской областей, которые в течение нескольких лет поднимали этот вопрос.