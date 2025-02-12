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Пресс-релизы

Берик Асылов с коллегами из ОАЭ обсудил влияние технологий на будущее судебной системы

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 18:30 Фото: Генпрокуратура РК
В Дубае Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов принял участие в международной конференции, посвященной влиянию современных технологий и новых тенденций на будущее судебной системы, проводимой в рамках Всемирного саммита правительств – 2025, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии рассмотрены ключевые вопросы, связанные с применением цифровых технологий при отправлении правосудия, проблемах и стратегиях для увеличения их преимущества.

Глава высшего надзорного органа Казахстана поделился положительным опытом работы по использованию органами прокуратуры элементов искусственного интеллекта в приоритетных отраслях деятельности.

Обозначил цифровые проекты, максимально охватывающие уголовный и административные процессы, которые значительно оптимизируют работу и укрепляют гарантии прав лиц, вовлеченных в процессуальную орбиту.

Берик Асылов подчеркнул, что глава государства обращает особое внимание на важность внедрения инструментов искусственного интеллекта в работу государственных органов с одновременным укреплением кибербезопасности и максимальной защитой персональных данных граждан.

По итогам заседания участники выразили высокую заинтересованность в обмене передовым опытом, особенно в сфере IT-технологий. Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии международного сотрудничества по вопросам цифровой трансформации.

В рамках данного мероприятия состоялась двусторонняя встреча генерального прокурора Казахстана с министром юстиции ОАЭ, с обсуждением вопросов экстрадиции разыскиваемых лиц и возврата незаконно выведенных активов.

Также проведены переговоры с министрами юстиции Катара, Китая и Норвегии. Собеседники с удовлетворением отметили должный уровень партнерства и наметили шаги по его укреплению.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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