Берик Асылов анонсировал цифровые реформы в Вооруженных силах
Об этом Асылов написал на своей странице в X (ранее Twitter).
"Как сказал Касым-Жомарт Кемелевич Токаев забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом в работе командования всех уровней. Служба в армии должна держаться на принципах обеспечения безопасности, достоинства, а также дисциплины и справедливости".Берик Асылов
Далее Генпрокурор заявил, что с учетом этих принципов поручил Главной военной прокуратуре внедрить совместно с Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями два новых проекта:
- "Закон и порядок в армии",
- "Цифровая профилактика".
Цель – создать систему, где каждый военнослужащий защищен, а командир получает доверие и поддержку.
"Начнем с того, что будут введены современные IT-системы видеонаблюдения в воинских частях с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта – для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава".Берик Асылов
Также, по словам Асылова, планируется оснастить командиров видеожетонами (при полевых занятиях, стрельбах, учениях) и солдат срочной службы на карауле и боевом дежурстве, что позволит осуществлять реальный контроль во время несения службы.
Кроме того, уже запущен цифровой консультант на сайте и дополнительно внедряются новые каналы связи – чтобы каждый солдат знал, куда обратиться, и был услышан.
"В целях обеспечения прозрачности прорабатывается вопрос аудио-видео фиксаций заседаний призывных и медицинских комиссий с последующей оцифровкой протоколов и удаленным доступом для самих призывников, и в том числе, во избежание призыва на срочную службу лиц имеющих противопоказания".Берик Асылов
Асылов уверен, что эти и другие меры станут действенными механизмами, направленными на обеспечение безопасности солдат при несении службы.
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