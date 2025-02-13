НДС, цены и наука: с какими сложностями сталкиваются фармкомпании на рынке Казахстана

11–12 февраля 2025 года в Алматы прошел Казахстанский Фармацевтический форум, на площадке которого встретились представители фармотрасли и госрегулятора для обсуждения острых тем. Zakon.kz побывал на мероприятии.

Среди поднятых в ходе дискуссий вопросов – стратегии фармацевтических компаний, регуляторные аспекты регистрации и перерегистрации лекарственных препаратов, ценообразование, маркировка, развитие системы госзакупок, подходы к формированию ограничительных перечней лекарственных средств, защита интеллектуальной собственности, реализация стратегии по развитию локального и контрактного производства и тенденции рынка.

Как подчеркнула в своем выступлении глава "АстраЗенека" Казахстан Мария Шипулева, минувший год, как и начало нового, с точки зрения регулирования здравоохранения, выдался очень активным: корректируются правила лекарственного оборота, принимаются меры для расширения доступа пациентов к препаратам самых разных нозологий. Однако есть нюансы, нуждающиеся в обсуждении всеми заинтересованными сторонами.

"Если говорить о введении НДС, то это большой вызов для нас как для компании, импортирующей лекарственные препараты в Казахстан. Мы не предлагаем утопию, отсутствия НДС, но он должен быть "сквозным", идти по цепочке от импорта до дальнейшей продажи. Важно, чтобы на регуляторном уровне это было проработано. В противном случае введение дополнительного НДС может привести к увеличению стоимости препарата и ухудшению его доступности для пациентов", – считает спикер.

Между тем в 2024 году компания "АстраЗенека" Казахстан была сфокусирована сразу на двух важных направлениях – контрактное производство и клинические исследования.

Что касается первого, на основе тендера была выбрана отечественная площадка, которая уже внесена в регистрационное удостоверение препарата, произведен трансфер технологий. Во второй половине 2025 года планируется первая поставка локально произведенного препарата.

По второму: начато два исследования реальной клинической практики уже зарегистрированных лекарств, также в этом году компания запускает клиническое исследование третьей фазы после получения одобрения этического комитета.

"Мы включили Казахстан в список стран для исследований третьей фазы и дальнейшей регистрации. Административная регистрация исследования в Казахстане – достаточно трудоемкий процесс: требуется большой документооборот и проведение множества экспертиз. Однако мы получили огромную благодарность от научного и клинического сообщества, поскольку два из запущенных нами исследований являются международными. Таким образом, казахстанские врачи получают возможность участвовать в международных конгрессах и презентовать свои научные материалы. Кроме того, в ходе исследований рассматриваются различные нозологии, такие как системная красная волчанка, хроническая болезнь почек и хроническая сердечная недостаточность. Мы же здесь не только для того, чтобы привезти препарат и продать его – нам важно существовать как компания, которая занимается исследованиями, оценкой безопасности и развитием здравоохранения. Без науки мы не сможем долго оставаться успешными", – уверена Мария Шипулева.

Фото: "АстраЗенека" Казахстан

В беседе с журналистами она еще раз отметила важность диалога между государственным сектором и предпринимателями, в отсутствие которого обе стороны не понимают вызовов и потребностей друг друга. А также поделилась планами и амбициями компании:

"Мы сейчас рассматриваем возможности сотрудничества с другими компаниями. Не по лекарственным средствам, а по медоборудованию и диагностическим проектам. Если говорить о регуляторах, то, конечно, в первую очередь планируется сотрудничество в рамках наших обязательств по локализации и тех инвестиций, которые мы вкладываем в страну: проведение клинических исследований, а также увеличение количества образовательных мероприятий, организуемых нами, в том числе с разрешения Минздрава".

В завершение спикер добавила, что компания активно поддерживает развитие науки и ранней диагностики в стране.