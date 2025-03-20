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Пресс-релизы

Почему только 1% дел в США доходит до суда?

Юриспруденция, суды, США, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 18:32 Фото: Нурсултан Уткелбаев
В судах США лишь 1% дел разрешается судом, тогда как в Казахстане – около 75%. О судебном процессе в США рассказывает юрист Нурсултан Уткелбаев.

– Нурсултан, расскажите о себе, пожалуйста.

– Я юрист с 10-летним опытом в Казахстане и США, специализируюсь на корпоративном, договорном, инвестиционном праве и судебных спорах. Работал в PwC Казахстан и фармацевтической компании Santo. С 2023 года обучаюсь в США на юриста-судебника, год практиковался в Генеральной прокуратуре штата Иллинойса, США.

– В чем особенности судебной системы США?

– В США граждане имеют право на суд присяжных, который защищает их от несправедливости. Присяжные не дают государству злоупотреблять своей властью.

Примечательно, что большинство дел разрешается до суда – в федеральных судах только 2% дел доходят до рассмотрения. В судах штатов этот показатель менее 1%.

Фото: Нурсултан Уткелбаев

– Как дела обстоят в Казахстане?

– В 2024 году в суды Казахстана поступило более 729 тыс. гражданских исков, из которых 74,5% было возбуждено. Судьи испытывают колоссальную нагрузку, рассматривая от 564 до 1800 дел в год.

– Почему в США до суда доходит лишь 1% дел, а в Казахстане – около 75%?

– Все дело в системе раскрытия доказательств (Discovery). Перед судом стороны обмениваются доказательствами, что позволяет объективно оценить шансы и чаще приходить к урегулированию. Судебные издержки и возможная огласка также играют роль.

– Как проходит раскрытие доказательств?

– Юристы самостоятельно собирают доказательства и проводят депонирование (Depositions), а судья выступает нейтральной стороной, помогая сторонам получить доказательства друг у друга. На депонировании обе стороны в сопровождении юристов встречаются в обозначенном месте до суда. Адвокаты проводят допросы свидетелей под присягой. Если свидетель изменит показания в суде, его слова можно опровергнуть с помощью записей допроса, чтобы дискредитировать свидетеля.

Судебное заседание и доказательства

Каждый адвокат вызывает своих свидетелей, задает им вопросы, и таким образом каждая сторона излагает свое видение того, как все произошло.

После этого адвокаты вызывают свидетелей противоположной стороны и проводят перекрестный допрос. Если ответы свидетеля отличаются от тех, которые он давал ранее на депонировании, адвокат опровергает его показания и подрывает доверие к нему.

Перекрестный допрос – это лучшее, что может предложить английская система права, так как в нем обычно выявляется истина.

– Какие доказательства принимаются в суде?

– Доказательства должны быть релевантными, достоверными и непредвзятыми (не вызывающими сильных эмоций). Например, фотографии места аварии с ранеными людьми могут быть отклонены.

Показания, где свидетель пересказывает то, что он слышал от других, считаются слухами (Hearsay) и могут быть не допущены.

Можно возразить, если против вас свидетельствует человек, который описывает ваши характерные особенности, например: свидетель заявляет, что вы агрессивный человек или в прошлом нарушали закон.

Фото: Нурсултан Уткелбаев

– Почему адвокаты в США часто протестуют?

– Если в ходе суда адвокат не возразит против озвученных заявлений или доказательств, он может потерять право на апелляцию.

Из-за этого свидетели часто озвучивают слухи при даче показаний, которые нужно опротестовать. Слухи – это заявления или доказательства, собранные вне суда, используемые чтобы доказать правдивость какого-либо факта. Например, полицейский не может пересказывать слова участников ДТП, если самих участников ДТП нельзя допросить в суде. Однако существуют исключения, такие как предсмертные заявления или заявления, сделанные в эмоционально возбужденном состоянии.

Считается, что в таком состоянии человек искренне выражает свои эмоции и не искажает их. Например, смертельно раненый работник сообщает врачу о халатности работодателя.

Что можно перенять Казахстану?

– Стоит внедрить систему раскрытия доказательств и перекрестного допроса, а также снизить субъективность решений судей относительно допустимости доказательств. Это повысит объективность судебной системы и инвестиционную привлекательность страны.

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Айсулу Омарова
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