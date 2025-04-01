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Пресс-релизы

ТОО "ВОРОНИН" признано "Компанией года 2024" по итогам отраслевой аналитики в Казахстане

ТОО &quot;Воронин&quot; назвали компанией года, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 09:12 Фото: ТОО "Воронин"
В Казахстане подвели итоги ежегодной отраслевой аналитики, проводимой Национальным информационно-аналитическим центром, сообщает Zakon.kz.

ТОО "Воронин", специализирующееся на продаже и установке автономных канализационных систем, удостоено бизнес-номинации "Компания года 2024", а директор Евгений Воронин отмечен персональной наградой "Лидер экономического развития" за весомый вклад в развитие экономики отрасли и региона.

Ранее в ходе комплексной оценки номинированные организации прошли экспертную оценку благонадежности по официальным реестрам с использованием данных, предоставленных Бюро национальной статистики, Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК и другими источниками. Предприятия оцениваются по объективным показателям, включая налоговые отчисления за 2022 и 2023 годы, темпы роста налогов и другие критерии. Среди 113 компаний Алматы, работающих в сфере розничной торговли через интернет (ОКЭД 47.91.0), ТОО "Воронин" вошло в сотню ведущих поставщиков товаров и услуг 2024 года, получив категорию "АА – Динамически развивающиеся предприятия" в отраслевом реестре.

Евгений Воронин имеет богатый опыт в различных сферах бизнеса – его предпринимательский путь начался с франшизы такси "Максим", где он успешно запустил и развил службы в нескольких городах России. Сейчас ТОО "Воронин" специализируется на продаже и установке автономных канализационных систем (септиков). За время работы компания реализовала и установила более 200 автономных канализационных систем в Алматы и области.

Параллельно Евгений Воронин развивает в Казахстане автоматизированные "умные" кладовки "Все сложится" – проект с применением современных технологий, позволяющий арендовать складские помещения через мобильное приложение без участия персонала. Еще одно активно развивающееся направление – сеть бьюти-клиник электроэпиляции.

Полученные награды "Компания года 2024" и "Лидер экономического развития" Евгений Воронин рассматривает не только как признание заслуг, но и как стимул для дальнейшего развития.

"Эти награды подтверждают правильность выбранной нами стратегии и мотивируют двигаться дальше. В наших планах – внедрение новых технологий и повышение качества обслуживания клиентов. Ключевой принцип нашей работы – системный подход к управлению и ориентация на долгосрочное развитие. Мы стремимся не просто продавать и устанавливать септики, но и обеспечивать комплексное решение вопросов автономной канализации для наших клиентов", – резюмирует Евгений Воронин.

Ежегодная отраслевая аналитика, проводимая Национальным информационно-аналитическим центром, является важным инструментом оценки деятельности компаний в Казахстане и способствует повышению прозрачности рынка и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в стране. Признание заслуг ТОО "ВОРОНИН" подтверждает, что даже в специализированных и технически сложных сферах казахстанский бизнес может достигать значительных результатов и устанавливать высокие стандарты качества.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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