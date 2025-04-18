10 золотых медалей и рекордный прорыв: триумф Казахстана в юношеских шахматах

Юные шахматисты Казахстана показали лучший результат в истории страны на чемпионате мира по рапиду и блицу среди юниоров. Турнир проходил в Греции с 13 по 17 апреля на острове Родос и собрал 433 спортсмена из 49 стран мира.

Всего казахстанские спортсмены завоевали 14 медалей – 10 золотых и 4 бронзовые. Это абсолютный прорыв на мировой арене и новая веха в истории отечественных шахмат.

Чемпионами мира по блицу стали:

Алиша Бисалиева (G8, Астана)

Амиржан Анетов (O10, Астана)

Елназ Калиахмет (G16, Алматинская область)

Ергали Сулеймен (O18, Астана)

Бронзовые призеры:

Сулейман Нуракын (O12, Астана)

Жансая Шолпанбек (G12, Алматинская область)

Даниял Сапенов (O18, Карагандинская область)

Фото: Fide

Таким образом, в рапиде и блице суммарно завоевано 14 медалей – 10 золотых и 4 бронзовых. Столько "золота" с чемпионатов мира по быстрым шахматам наши юниоры еще не привозили!

Победными дублями отметились:

Алиша Бисалиева (8 лет)

Амиржан Анетов (9 лет)

Елназ Калиахмет (14 лет)

Ергали Сулеймен (16 лет – 17 исполнится 23 мая)

8-летняя Алиша Бисалиева стала настоящим героем турнира. Она выиграла все 22 партии в рапиде и блице – это результат, который можно только повторить, но невозможно превзойти.

"Результаты наших юниоров превзошли многие ожидания – ребята сыграли не просто хорошо, а по-настоящему блестяще! Каждая партия стала отражением мастерства, характера и воли наших ребят к победе. Мы невероятно гордимся новой волной казахстанских шахматистов, которые с каждым турниром все громче заявляют о себе на мировом уровне. Казахстанская федерация шахмат с особым трепетом относится к поддержке и развитию юных талантов – и сегодняшние триумфы становятся живым подтверждением того, что системная работа и вера в молодежь приносят плоды. Спасибо нашим молодым звездам за эмоции, за гордость, за праздник, который вы подарили всей стране. Обязательно продолжим делать все необходимое, чтобы таких ярких побед становилось все больше", – отметил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Фото: Fide

Нынешний результат казахстанских юниоров – это не случайность, а итог системной и целенаправленной работы. За три года выступлений на чемпионатах мира по быстрым шахматам спортсмены Казахстана стабильно усиливали свои позиции:

2023 год – 2 золотые медали

2024 год – 3 золотые

2025 год – 10 золотых и 4 бронзовых, лучший результат в истории.