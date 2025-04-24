Как помочь вашему ребенку при поступлении в университет

Советы директора школы по продуктивности, балансу и самореализации.

Как директор школы с более чем двадцатишестилетним опытом сопровождения учеников на пути во взрослую жизнь, Мистер Джон Коулз стал свидетелем грандиозных изменений в сфере высшего образования, а сейчас он наблюдает рост требований ведущих вузов и усиливающееся давление на молодых людей в эпоху цифровых отвлечений и жесткой конкуренции. Родители играют ключевую роль в формировании академического пути своего ребенка – не только поддерживая оценки, но и воспитывая личность в целом.

Эта статья – советы директора школы Haileybury Astana для родителей, которые хотят помочь своим детям стать более конкурентоспособными при подготовке к университету. Выпускники школы Haileybury Astana успешно поступают в ТОП-3 университетов мира: MIT, ICL и Oxford.

Первой основой при поступлении в топовый университет, по мнению мистера Коулза является формирование полезных учебных привычек: качество важнее количества.

Одно из самых распространенных заблуждений среди студентов и родителей – это убеждение, что длительное сидение за учебниками эквивалентно эффективному обучению. Однако продуктивность – это не про количество часов, а про качество и структуру времени. Необходимо использовать постановку целей по SMART-принципу (конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные по времени). Важно освоить активные методы обучения: пересказ изученного своими словами. Эффективной методикой считается метод Помодоро – 25-минутные сессии фокусированной работы с короткими перерывами, которые помогают сохранять концентрацию.

Вторым фактором, является поддержание здорового баланса между учебой и жизнью: выгорание – серьезная угроза академическому успеху. Ученики, умеющие балансировать между учебой и отдыхом, не только здоровее, но и более успешны в долгосрочной перспективе. Психическое здоровье – в приоритете. Родители должны открыто говорить с ребенком о стрессе и чувствах, создавая безопасную среду для доверительных разговоров, отмечает директор британской школы.

Фото: PR департамент Haileybury Astana

Управление влиянием социальных сетей является не менее ответственным шагом. Социальные сети, несмотря на свои плюсы, могут отвлекать, вызывать стресс и снижать самооценку. Важно установить здоровые цифровые границы. Поощряйте своих детей подписываться на образовательные и вдохновляющие аккаунты. Университеты и работодатели нередко просматривают цифровые следы кандидатов, поэтому онлайн-репутация становится частью личного бренда подростка, подчеркивает мистер Коулз.

Университеты ценят абитуриентов с лидерскими качествами и социальной активностью. Родители могут поощрять участие детей в волонтерских проектах и благотворительных акциях. Дебаты, театральные кружки, участие в модели ООН – все это развивает ораторские способности, критическое мышление и уверенность в себе.

По мнению руководителя Международной школы Haileybury Astana, необходимо приобретать дополнительные знания и навыки для поступления.

"Лучшие вузы ищут не только отличников, но и любознательных, разносторонних личностей. Родители могут поддерживать интерес к самостоятельному обучению, предлагая онлайн-курсы (Coursera, edX, Khan Academy и др.), где подростки смогут изучать различные темы", – делится Мистер Коулз.

Также детям необходима поддержка в процессе подготовки к поступлению в университет. Мистер Коулз отмечает, что от выбора университета до подачи заявления родители играют важную, но деликатную роль. Необходимо обсудить возможные направления, посещения вузов, ярмарок образования и знакомства с разными профессиями. На этапе подачи заявлений важно помогать, но не руководить. Родители могут дать обратную связь по мотивационному письму, но не писать его вместо ребенка. Самые сильные заявки – это те, в которых слышен голос самого ученика. На всем пути родители должны быть мотиваторами.

Безусловно необходимо формировать личность, готовую к будущему, – подчеркивает профессор. Успех при поступлении в университет – это не только про оценки. Это про адаптивность, устойчивость, независимость и любознательность. Роль родителей – воспитать уверенного, гармоничного, интеллектуально развитого человека. И этого нельзя достичь чрезмерным контролем, а только через доверие, поддержку и партнерство.

Мистер Коулз желает всем родителям, чтобы этот путь стал совместным путешествием – с терпением, гордостью и верой в своего ребенка.

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