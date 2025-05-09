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Пресс-релизы

В Астане состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы

Концерт в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 18:53 Фото: Алишер Гумаров
На городской площади Астаны прошел праздничный концерт, посвященный празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и увековечению памяти героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость будущих поколений.

Мероприятие было организовано Казахстанским центром "Евразийский мониторинг" и собрало тысячи жителей и гостей столицы, которые пришли отдать дань памяти героям и выразить благодарность за мирное небо над головой. Концерт стал данью уважения героям Великой Отечественной войны, среди которых особо были отмечены подвиги Талгата Бигельдинова, Сергея Луганского, Сагадата, Нурмагамбетова Ивана Панфилова, Бауыржана Момышулы, Нуркена Абдирова, Малика Габдуллина, Сабыра Рахимова, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Рахимжана Кошкарбаева, Хиуаз Доспановой и многих других славных воинов.

Фото: Алишер Гумаров

В ходе концерта прозвучали фронтовые песни, военные марши и современные патриотические композиции, а также были представлены театрализованные сцены, основанные на реальных письмах и воспоминаниях участников войны.

Фото: Алишер Гумаров

На сцене выступили известные казахстанские артисты, коллективы, а также молодые исполнители, передавшие дух памяти и благодарности следующим поколениям. Особую атмосферу создали музыкально-поэтические номера, посвященные подвигу народа в годы войны.

Фото: Алишер Гумаров

Мероприятие стало напоминанием о необходимости сохранять историческую память, объединяя поколения в уважении к героизму и мужеству наших предков.

Фото: Алишер Гумаров

"Сегодня мы собрались в сердце нашей столицы, чтобы торжественным концертом отметить 80-летие Великой Победы – великого подвига, навсегда вписанного в историю Казахстана и всего человечества. Эта сцена стала местом, где музыка, слово и свет объединяются в дань глубокого уважения тем, кто защитил мир ценой своей жизни", – отметил директор центра "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев.

Фото: Алишер Гумаров

Не только в Астане, но и по всему миру в эти минуты проходят праздничные концерты и торжественные мероприятия, организованные потомками великих воинов и героев тыла.

"Мы склоняем головы перед героями-фронтовиками, перед каждым, кто в огненном 1941-м встал на защиту Родины, и перед тружениками тыла, чьи руки ковали Победу в далеком тылу. Из Казахстана более 1 200 000 наших земляков ушли на фронт. Свыше 500 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Имена Талгата Бигельдинова, Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и сотен других навсегда останутся гордостью нашего народа", – подчеркнул Тажибаев.

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Айсулу Омарова
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