Эхо Победы на столичной площади: как прошел концерт "Жеңіс 9/45"

9 мая 2026 года в Астане запомнится не только официальными церемониями, но и особенной атмосферой на Городской площади. Здесь прошел концерт "Жеңіс 9/45" – искренний музыкальный проект, посвященный героям Великой Отечественной войны.

Инициатором этого события стал Центр "Евразийский мониторинг". Организаторам удалось вписать концерт в общую канву городских празднеств так, что площадь на несколько часов превратилась в единое пространство памяти, где бок о бок стояли и ветераны, и совсем молодые люди.

Пронзительные мелодии военных лет и современные патриотические треки звучали в сопровождении Духового оркестра филармонии имени Е. Рахмадиева. Живой звук добавил мероприятию той самой глубины, которую невозможно передать в записи.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Но за песнями всегда стоят люди. Со сцены не раз звучали имена тех, кто стал легендой: Талгат Бигельдинов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Нуркен Абдиров, Бауыржан Момышулы. Эти истории мужества – то, что объединяло номера в одну общую нить.

Как отметил организатор концерта Алибек Тажибаев, "Жеңіс 9/45" – это не просто культурное событие – это живая память о Великой Победе и о вкладе Казахстана в общее дело мира.

"Через музыку мы вспоминаем поколение, которое сражалось на фронте, трудилось в тылу и подарило нам возможность жить под мирным небом. Наша главная задача – бережно передать эту память детям, потому что память о прошлом является основой мирного будущего. Для нас этот проект стал живым мостом между героическим прошлым и будущим народов Евразии", – подчеркнул Алибек Тажибаев.

Программа получилась по-настоящему контрастной. Выступления вокалистов и танцевальных групп сменялись выходами звезд. Настоящий драйв в празднование привнесли Мади Қадыров и Argonya – их появление зрители встретили особенно тепло, а их номера стали, пожалуй, самыми эмоциональными моментами вечера.

К концу концерта артисты и оркестр исполнили финальные песни вместе со всей площадью. "Жеңіс 9/45" вновь показал: такие открытые форматы – это не просто "мероприятие по графику", а реальная возможность почувствовать связь поколений через музыку и общую историю.