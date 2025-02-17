В Астане стартовал зимний чемпионат Казахстана по теннису
Участие в первенстве принимают более 60 теннисистов. Наряду с такими опытными игроками, как Григорий Ломакин, Ерасыл Ердильда, Аружан Сагандыкова, в чемпионате выступают юные "звездочки", которые уже "стучатся" в сборную Казахстана.
1. Альбина Какенова
17-летняя подопечная Марата Шарипова за две последние недели выиграла подряд два турнира серии ITF Juniors J60 в Караганде в одиночном разряде. Благодаря этому успеху юная астанчанка взлетела в юниорском рейтинге ITF на 246-ю строчку.
2. Ева Корышева
15-летняя воспитанница школы тенниса Актобе в этом году поборется за призовые места на взрослом чемпионате Казахстана. Ева в рейтинге ITF Juniors занимает 285-е место. В прошлом году в Душанбе она выиграла два подряд одиночных титула турнира серии ITF Juniors J60.
3. Сатима Тореген
На нынешнем ЧРК стоит обратить внимание и на 16-летнюю алматинку Сатиму Тореген. Она великолепно играет в паре. Только в прошлом году она выиграла пять трофеев в паре, включая J200 в Фергане вместе с Инкар Дюсебай. В этом году Сатима Тореген праздновала победу в Караганде на J60 в дуэте с Альбиной Какеновой.
Среди мужчин постараются проявить себя 15-летние Ансар Ниеткалиев и Родион Трайгель. Ансар по итогам 2024 года по версии Tennis Europe был признан лучшим зарубежным игроком.
Лучшие матчи чемпионата Казахстана можно будет смотреть в прямом эфире на сайте ktf.kz.
Ранее казахстанский теннисист Бейбит Жукаев вместе с украинцем Виталием Сачко стал чемпионом турнира серии "Челленджер" в Манаме (Бахрейн).