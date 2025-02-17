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Все о теннисе

В Астане стартовал зимний чемпионат Казахстана по теннису

В Астане стартовал зимний чемпионат Казахстана по теннису, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 11:54 Фото: ktf.kz
В столичном теннисном центре "Даулет" стартовал зимний чемпионат страны среди взрослых. В турнире также выступят молодые игроки, сообщает Zakon.kz.

Участие в первенстве принимают более 60 теннисистов. Наряду с такими опытными игроками, как Григорий Ломакин, Ерасыл Ердильда, Аружан Сагандыкова, в чемпионате выступают юные "звездочки", которые уже "стучатся" в сборную Казахстана.

1. Альбина Какенова

17-летняя подопечная Марата Шарипова за две последние недели выиграла подряд два турнира серии ITF Juniors J60 в Караганде в одиночном разряде. Благодаря этому успеху юная астанчанка взлетела в юниорском рейтинге ITF на 246-ю строчку.

2. Ева Корышева

15-летняя воспитанница школы тенниса Актобе в этом году поборется за призовые места на взрослом чемпионате Казахстана. Ева в рейтинге ITF Juniors занимает 285-е место. В прошлом году в Душанбе она выиграла два подряд одиночных титула турнира серии ITF Juniors J60.

3. Сатима Тореген

На нынешнем ЧРК стоит обратить внимание и на 16-летнюю алматинку Сатиму Тореген. Она великолепно играет в паре. Только в прошлом году она выиграла пять трофеев в паре, включая J200 в Фергане вместе с Инкар Дюсебай. В этом году Сатима Тореген праздновала победу в Караганде на J60 в дуэте с Альбиной Какеновой.

Среди мужчин постараются проявить себя 15-летние Ансар Ниеткалиев и Родион Трайгель. Ансар по итогам 2024 года по версии Tennis Europe был признан лучшим зарубежным игроком.

Лучшие матчи чемпионата Казахстана можно будет смотреть в прямом эфире на сайте ktf.kz.

Ранее казахстанский теннисист Бейбит Жукаев вместе с украинцем Виталием Сачко стал чемпионом турнира серии "Челленджер" в Манаме (Бахрейн).

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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