#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.59
578.91
6.37
Пресс-релизы

Квартиры передали астанчанам, нуждающимся в жилье

Квартиры передали астанчанам, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 15:56 Фото: Адильбек Искаков
Фонд Булата Утемуратова завершил безвозмездную передачу 500 квартир на общую сумму 10,5 млрд тенге акимату Астаны для нуждающихся в жилье казахстанцев.

Среди получивших новые квартиры в рамках благотворительного проекта "Баламекен" – врачи, учителя, спасатели и другие работники бюджетной сферы.

Переданные Фондом квартиры относятся к классу "комфорт" и расположены в современных жилых комплексах Астаны. Все дома оснащены скоростными лифтами, системой распознавания лиц, подземными паркингами и располагают просторной дворовой территорией.

Фото: Адильбек Искаков

Аким Астаны Женис Касымбек выразил благодарность за важный и своевременный благотворительный проект. "Эта инициатива является ярким примером социальной ответственности бизнеса и сотрудничества на благо общества. Мы благодарим Фонд Булата Утемуратова за вклад в улучшение жизненных условий наших сограждан", – отметил аким столицы.

Фото: Адильбек Искаков

Получивший новую квартиру пожарный Ерлан Шайхымов поделился эмоциями: "Получить эту квартиру для нас – настоящий праздник. Я отец пятерых детей, и это большая поддержка для нас. Теперь мы можем жить спокойно и с уверенностью в будущем. Мы благодарны за такую возможность".

Фото: Адильбек Искаков

Благотворительный проект Фонда Булата Утемуратова "Баламекен" был запущен в 2019 году с целью обеспечения жильем нуждающихся казахстанцев. В рамках проекта порядка 1000 семей, включая людей с ограниченными возможностями, многодетные семьи, а также семьи, пострадавшие от стихийных бедствий, обрели собственное жилье в Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Фото: Адильбек Искаков

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Финал чемпионата Казахстана по шахматам стартовал в Астане
Пресс-релизы
08:33, Сегодня
Финал чемпионата Казахстана по шахматам стартовал в Астане
AI-агенты: новая рабочая сила, которая меняет бизнес
Пресс-релизы
21:28, 21 мая 2025
AI-агенты: новая рабочая сила, которая меняет бизнес
Сколько стоит PR в Казахстане: исследование зарплат, условий труда и карьерных реальностей специалистов
Пресс-релизы
21:15, 21 мая 2025
Сколько стоит PR в Казахстане: исследование зарплат, условий труда и карьерных реальностей специалистов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: