Квартиры передали астанчанам, нуждающимся в жилье

Фонд Булата Утемуратова завершил безвозмездную передачу 500 квартир на общую сумму 10,5 млрд тенге акимату Астаны для нуждающихся в жилье казахстанцев.

Среди получивших новые квартиры в рамках благотворительного проекта "Баламекен" – врачи, учителя, спасатели и другие работники бюджетной сферы.

Переданные Фондом квартиры относятся к классу "комфорт" и расположены в современных жилых комплексах Астаны. Все дома оснащены скоростными лифтами, системой распознавания лиц, подземными паркингами и располагают просторной дворовой территорией.

Фото: Адильбек Искаков

Аким Астаны Женис Касымбек выразил благодарность за важный и своевременный благотворительный проект. "Эта инициатива является ярким примером социальной ответственности бизнеса и сотрудничества на благо общества. Мы благодарим Фонд Булата Утемуратова за вклад в улучшение жизненных условий наших сограждан", – отметил аким столицы.

Фото: Адильбек Искаков

Получивший новую квартиру пожарный Ерлан Шайхымов поделился эмоциями: "Получить эту квартиру для нас – настоящий праздник. Я отец пятерых детей, и это большая поддержка для нас. Теперь мы можем жить спокойно и с уверенностью в будущем. Мы благодарны за такую возможность".

Фото: Адильбек Искаков

Благотворительный проект Фонда Булата Утемуратова "Баламекен" был запущен в 2019 году с целью обеспечения жильем нуждающихся казахстанцев. В рамках проекта порядка 1000 семей, включая людей с ограниченными возможностями, многодетные семьи, а также семьи, пострадавшие от стихийных бедствий, обрели собственное жилье в Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Фото: Адильбек Искаков

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